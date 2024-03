Um homem, de 27 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde desta quarta-feira (20). De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava trabalhando em local de corte de árvores, no Morro da Cruz, próximo à Rodovia da Uva, quando uma delas caiu e o atingiu, causando traumatismo craniano.

LEIA MAIS – Árvore assassina de abelhas é proibida em Curitiba, mas “vive” ao lado do horto municipal

Helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar socorreu a vítima. Foto: Divulgação/PMPR

Devido à gravidade da vítima e à dificuldade de acesso ao local por uma ambulância, por meios terrestres, foi acionado o helicóptero Falcão 04. Uma equipe médica do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), juntamente com os Bombeiros, estiveram no local prestando socorro.

Após ser estabilizado, o rapaz foi transportado até o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul (RMC), com trauma cranioencefálico (TCE) grave e trauma de face.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba