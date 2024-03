O Hospital Erasto Gaertner (HEG), em Curitiba, comunicou na tarde desta quarta-feira (20) a morte do médico cirurgião oncológico Benedito Valdecir de Oliveira, de 83 anos. Benedito foi um dos fundadores do hospital que é referência no tratamento do câncer no Paraná e no Brasil. De acordo com a nota da instituição, o médico morreu de causas naturais.

Nascido na cidade de Cambé, no Paraná, Benedito se formou em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1968. Especializou-se em cancerologia e em cirurgia de cabeça e pescoço, se tornando membro da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Em 8 de dezembro de 1972, ao retornar de uma especialização em São Paulo, deu início à missão na oncologia Erastiana, quando participou da inauguração do Hospital Erasto Gaertner ao lado dos médicos Sérgio Hatscbach, Massakazu Kato e Marcos Montenegro.

Entre os anos de 1973 e 1974, o médico chegou a residir no hospital, junto do amigo Massakazu Kato. Os dois ocuparam o quarto 109 da Ala A e, posteriormente, o 209 da Ala B. Em 16 de abril de 1973, Benedito, junto com uma equipe, realizou a primeira cirurgia do Erasto. O caso de urgência colocava em risco a vida da paciente com câncer do colo do útero. Por isso, tomaram a decisão de operá-la mesmo com limitações tecnológicas da época.

“Benedito era um entusiasta, era marcante. Morou no hospital quando o lugar ainda estava em obras e sequer tinha luz. Tomava banho de água fria, na Curitiba de 1970, gelada. Era amor mesmo à missão”, conta Sérgio Hatschbach, médico do Serviço de Ginecologia e Mama do HEG.

Colegas lamentam a morte de um dos fundadores do Hospital Erasto Gaertner

“Conheci o Benedito na faculdade de Medicina. A nossa decisão de atuar na oncologia surgiu ainda como estudantes. Atendemos pacientes muito necessitados, que precisavam de acolhimento. Foi um encontro que a Medicina proporcionou, no momento certo, para cumprir a missão da oncologia no Paraná. Tinha grande poder de líder, de agregar equipes, uniu o grupo e colocou em prática o planejamento do professor Erasto Gaertner. Por esse motivo, o Benedito foi um expoente. Neste momento só agradeço a oportunidade de ter convivido com esse grande profissional e amigo de um tempo muito importante da minha vida”, complementa Hatschbach.

A partida do oncologista representa uma perda para toda a Família Erastiana. O Conselho de Administração da Liga Paranaense de Combate ao Câncer e a Superintendência decretaram luto oficial de sete dias em toda a instituição, como forma de homenagear o ícone da oncologia brasileira.

“Dr. Benedito foi profissional ímpar, que cumpriu a missão não somente de combater o câncer com humanismo, ciência e afeto, mas de promover a pacientes acesso digno ao tratamento da doença em uma época em que o câncer era ainda um enigma e um estigma para a sociedade. Estão suspensas quaisquer solenidades festivas ou agendas externas durante o período de luto decretado em todas as unidades LPCC. As bandeiras estão hasteadas a meio-mastro, representando o respeito da Família Erastiana. As atividades assistenciais de atendimento ao paciente funcionarão normalmente”, informa Fernando Cesar Oliveira, superintendente do HEG.

Diretor clínico do hospital Erasto Gaertner, José Clemente Linhares publicou nas redes sociais: “A ciência está nos livros, mas o caráter é forjado pelo exemplo. Tive grandes exemplos em minha vida pessoal e profissional. Hoje, partiu o Dr. Benedito, influenciador de gerações de médicos no Paraná e no Brasil. Me ensinou a ser disciplinado e organizado. Me ensinou a respeitar o paciente não importando se de origem humilde ou de posses. Que missão gloriosa teve este grande cirurgião”.

Velório de Benedito Valdecir de Oliveira

Benedito Valdecir de Oliveira será velado nesta quinta-feira (21), a partir das 8 horas na capela 4 do Cemitério Iguaçu, onde será realizado o sepultamento, às 14 horas.

