Em sua segunda semana de funcionamento, o Painel da Dengue da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), atualizado nesta quarta-feira (20), mostra que a capital paranaense registrou 360 novos casos da doença nos últimos sete dias.

Com esses novos registros, Curitiba soma 1.168 casos de dengue em 2024, sendo 845 importados (contaminação aconteceu fora do município) e 323 autóctones (transmissão local). Os números foram contabilizados até a última sexta-feira (15).

Ainda de acordo com os dados do painel, os distritos sanitários mais afetados são os do Cajuru, com 242 casos, sendo 153 importados; e Tatuquara, com 170 casos, sendo 65 importados. Apesar do número de casos na capital paranaense ser bem mais baixo do que os registrados em outras cidades brasileiras, a SMS alerta para a importância do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

“Os números da dengue em Curitiba podem parecer pequenos se comparados a outras capitais, mas precisamos de especial atenção, pois estamos vivendo um momento climático propício para a proliferação do mosquito e espalhamento da doença”, alerta a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

“E poderemos ver uma progressão geométrica de casos, se não houver comprometimento de todos na luta contra o mosquito”, complementa.

Números da dengue no Paraná

O Informe Semanal da Dengue divulgado nesta terça-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra o maior número de casos no Paraná em um boletim do atual período epidemiológico: 22.222 novos casos. O Paraná decretou situação de emergência pública para dengue na última quinta-feira (14).

O período sazonal 2023/2024, que teve início em julho do ano passado, soma 113.194 casos confirmados em todo o estado. Os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana (12.819), Londrina (8.055) e Cascavel (6.651).

Já no Brasil são 1,9 milhão de casos prováveis de dengue em 2024. Ao todo, 303 municípios brasileiros e 11 unidades da federação declararam emergência em saúde pública por conta da dengue. São eles: Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio de Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, São Paulo e Paraná.

