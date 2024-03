Algumas das maiores cidades do Paraná ocupam posições de destaque no ranking dos municípios com melhores indicadores de saneamento básico no país. Maringá, na região Noroeste, lidera o levantamento do Instituto Trata Brasil. Também aparecem bem posicionadas no ranking as cidades de Cascavel, em 9º lugar; Ponta Grossa, em 10º, Foz do Iguaçu, em 13º; Londrina, em 14º; São José dos Pinhais, em 21º; e Curitiba, em 22º.

De acordo com o estudo, Maringá saltou da 14ª posição 2023 para a 1ª este ano ao atingir 99,9% nos indicadores de Atendimento Total de Água e Atendimento Total de Esgoto, além de 100% em Tratamento de Esgoto. Segundo a Sanepar, o resultado reflete o investimento de R$ 117 milhões feito na cidade no período de 2017 a 2021.

Já em Cascavel e Ponta Grossa, que avançaram uma posição no ranking, também com 99,9% nos índices de atendimento de água e esgoto, os investimentos foram de R$ 115 milhões e R$ 158 milhões, respectivamente.

Em Foz do Iguaçu, que entrou no ranking pela primeira vez, com 99,9% de Indicador de Atendimento Total de Água e 99,47% de Indicador de Atendimento Total de Esgoto, o investimento foi de R$ 183 milhões. E em Londrina, que saltou de 19º para 14º lugar no ranking, também com 99,99% de atendimento de água e esgoto, a Sanepar afirma ter investido R$ 118 milhões nesta área.

Diretor da Sanepar diz que Paraná tem os melhores indicadores de saneamento do Brasil

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, destaca que mais cidades paranaenses só não aparecem no ranking por causa do corte populacional do estudo, que foca nos municípios mais populosos. Ele lembra que todas as 344 cidades atendidas pela Sanepar têm 100% de abastecimento com água potável.

“O Paraná tem os melhores indicadores de saneamento do país. E estamos investindo para que o estado seja um dos primeiros a atender às metas do Marco Legal. Investimento em saneamento é investimento em saúde pública, em saúde preventiva”, afirma Stabile.

Curitiba ainda se destaca no atendimento de água, em primeiro no ranking, com 100%. Das 27 capitais brasileiras, somente nove possuem ao menos 99% de abastecimento total de água.

Dos 50 municípios analisados pelo Trata Brasil, apenas cinco possuem 100% de coleta de esgoto. Outros 35 possuem índice de coleta superior a 90% e, portanto, podem também ser considerados universalizados de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. O Paraná tem quatro com 99,99% (Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel) e um com 99,98% (Curitiba).

Para elaborar o ranking, o Trata Brasil avaliou os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano-base de 2022, publicado pelo Ministério das Cidades. O instituto monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população desde 2009.

