Lotofácil 3058 milionária premia apostas de Curitiba e região metropolitana

Três apostas e dois bolões feitos em Curitiba e em cidades da Região Metropolitana ficaram no quase, ao acertarem 14 dezenas no concurso 3058 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (20). Para o prêmio principal, três bilhetes simples cravaram os 15 números, dois em Silvânia (GO) e um em Barueri (SP), e cada um ganhou a bolada de R$ 481,926,81.

Resultado Lotofácil 3058:

01-02-05-07-08-09-10-13-14-15-16-19-22-24-25.

Em Curitiba, a aposta ganhadora com 14 acertos foi feita na lotérica Pilar da Sorte. Além dela, uma aposta e um bolão de São José dos Pinhais, um bolão de Tijucas do Sul e outra aposta de Campo Largo também levaram prêmios. Para os sortudos, os prêmios vão de R$ 1.986,54 a R$3.973,08. Confira detalhes abaixo.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil Concurso 3058

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CAMPO LARGO/PR LOTERICA SORTE SOLTA 15 Não Simples 1 R$1.986,54 CURITIBA/PR O PILAR DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.986,54 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR FORTUNA LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$1.986,54 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA NOVA ERA 16 Não Bolão 12 R$3.973,08 TIJUCAS DO SUL/PR LOTERIAS TIJUCAS 15 Não Bolão 4 R$1.986,52

Como participar da Lotofácil?

Para fazer a aposta na Lotofácil, registre o jogo até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

