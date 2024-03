Festival de Curitiba reúne os melhores restaurantes brasileiros por até R$ 35

Comer bem, experimentar novos sabores e ter uma experiência nova no paladar: é também arte. E como uma boa representante da cultura, a gastronomia é parte oficial da programação do Festival de Curitiba. O Gastronomix, evento que reúne música e comida boa muda de endereço em 2024. Desta vez será na beira do lago do complexo da Universidade Positivo, nos dias 6 e 7 de abril.

Com 27 pratos em pequenas porções, com valores que variam de R$ 15 a R$ 35, o Gastronomix é uma oportunidade para experimentar criações de alguns dos melhores restaurantes brasileiros. Referências asiáticas, italianas, argentinas, amazônicos e até um sabor autêntico mineiro. São 13 restaurantes convidados: Caxiri, Babbo Osteria, Sichóu, Xapuri, Accademia Gastronômica, Asu, Tierra del Fuego, DUQ Quintana, Kazuo, Gelataio, Roberta Schwanke Gastronomie, Damarate, Buffet Brigadeiro. O cardápio completo você pode conferir ao final do texto.

LEIA TAMBÉM:

>> O Campeão dos Campeões dos bares de Curitiba – Dom Rodrigo, em Santa Felicidade

>> Passeio de trem na Serra do Mar com 50% de desconto no aniversário de Curitiba

Cheesecake de pistache, da Daramate. Foto: divulgação.

“Também temos um chef que trouxe a Amazônia na bagagem”, adianta Celso Freire, o criador e curador do Gastronomix. Do restaurante Caxiri, a chef Débora Shornik traz de Manaus o “Pirarucu Puquecado” e o “Desfiado de Pato com Tucupi”. O cardápio terá também três opções vegetarianas e uma vegana, além das sobremesas.

Além das gostosuras que serve, o Gastronomix também mantém metas sustentáveis, valoriza os produtores locais e está de olho nos cuidados com o meio ambiente. Serão usados copos biodegradáveis, haverá a separação consciente do lixo e o reaproveitamento dos resíduos orgânicos em compostagem, uso de louça (para os adultos) e de talheres de bambu para as crianças.

Este ano a Feirinha Mix também volta com força total. Serão 10 marcas locais, com produtos como louças, cutelaria, mel, aventais, cerâmica e literatura gastronômica.

A expectativa é receber três mil pessoas por dia e servir em torno de 7500 pratos. Com todos os cuidados na hora da produção e manutenção dos alimentos, o evento disponibilizará para os chefs participantes, por exemplo, um contêiner refrigerado de 12 metros para garantir a qualidade dos produtos usados pelos exigentes chefs que participam. “Estamos com uma demanda maior a cada edição, e este ano estamos mais rigorosos ainda. Teremos inclusive um SAC para rápida resolução de problemas técnicos, sem atrasar a vida de ninguém”, pontua Carol Teixeira, diretora de projetos do evento.

Aliás, ela dá uma dica muito bacana. “Este ano as pessoas poderão conhecer o cardápio antes, pela rede social do Gastronomix e já fazer a sua lista”.

A programação musical também está um show, com os melhores sons para acompanhar o almoço ao ar livre. Com curadoria de Marcela Zanette, a diversidade é um dos destaques da programação é: Piano de Cuia Convida Bruna Buschle, Manifesto Punk Jazz, Décio Caetano, Regional Roseira, Daniel Migliavacca Quarteto, Dirceu Leite – Cacique Instrumental, Julião Boêmio, no primeiro dia. E no domingo (07), a música fica aos cuidados de Duo Gulin, Forró de Maravilha, Pedro Afara Project, Jazz Cigano Quinteto, Rosa Armorial convida Daniela Spielmann e Carlos Malta.

Polenta com ragú de costela e crumble de grana padano do Babbo Osteria. Foto: divulgação.

Estrutura renovada

A cada ano, a produção do Gmix se debruça sobre os planos, e resultados do ano anterior, para aprimorar a experiência de quem escolhe passar seu dia com a família no evento. Em 2024, a harmonia com a natureza está garantida pelo belo espaço ao ar livre – além de área coberta –, com lugares para dar uma esticada na grama e curtir um som; estrutura móvel para facilitar a compra dos pratos e um novo sistema que vai garantir que ao chegar no quiosque a pessoa vai ter o prato escolhido, sem sustos. “Teremos mais pessoas espalhadas pelo ambiente para facilitar as compras e todos saberão quais pratos estão disponíveis em tempo real, para ninguém ficar na vontade”, ressalta Freire. “Escolhemos um local com uma estrutura incrível, arborizada e convidativa, com parte externa com gramado e coberturas”, garante.

Espaço kids e pets

Em 2024, a produção voltou mais olhares para as crianças, que terão um cardápio criado pelo Buffet Brigadeiro, dos chefs Isis Zaitter e Wagner Lopes, ao lado do espaço Kids. Eles vão preparar Nuggets artesanais, Mac&Cheese e Picadinho com Purê de mandioquinha.

O Espaço Kids continua aos cuidados do Muralzinho de Ideias, sucesso há anos no Gmix e não há de faltar atividades lúdicas que fazem a alegria dos pequenos. E, para completar, o já amado espaço pet do Gmix estará prontinho para receber os melhores amigos, com água fresca e petiscos saborosos.

Então, prepare-se, leve seu protetor solar, chapéu, bonés, tapetes, esteiras, os filhos e os cachorros para aproveitar cada momento.

O Gastronomix é patrocinado por Chocolates Weissburg, Thales Group, Universidade Positivo, Banco CNH Industrial e New Holland, Therezópolis e Coca-Cola – FEMSA.

Cardápio Gastronomix 2024

Caxiri – Chef Débora Shornik (Manaus – AM)

Pirarucu Puquecado: Pirarucu assado em folha de bananeira, vinagrete de feijão manteiguinha, farofa Uarini com banana, tucupi preto e abacaxi na brasa. Com proteína animal e com leite.

Desfiado de Pato com Tucupi:Pato assado e desfiado com pirão de Tucupi e Tapioca e farofa de mandioca. Com proteína animal e leite.

Babbo Osteria – Chef Elia Schramm (Rio de Janeiro – RJ)

Polenta com ragú de costela e crumble de grana padano. Com proteína animal e leite.

Arroz frito de camarão ao estilo Se-cho. Com proteína animal e sem leite.

Xapuri – Chef Flávio Trombino (Belo Horizonte – MG)

Tutu bebo, farfale (macarrão gravatinha) com ragu de linguiça e farofa de torresmo. Com proteína animal e leite.

Angu da Nelsa, ragu de coxa e contracoxa desossada com coração e moela, chuchu e cheiro verde. Com proteína animal e leite.

Accademia Gastronomica – Giuseppe Gerundino (São Paulo – SP)

Focaccia clássica pugliese com tomate, orégano da Puglia, burrata e azeite extravirgem. Vegetariano, sem leite.

Focaccia clássica de alecrim e sal grosso com mortadela, rúcula italiana e raspas de limão siciliano. Com proteína animal, sem leite.

Asu – Danilo Takigawa (Curitiba – PR)

ASU Fish – Pão de leite da casa, peixe cambucu marinado, maionese, alface americana e ovas de peixe voador. Com proteína animal e leite.

Costelinha de porco em glacê e tucupi reduzido, com creme de cará e crocante de arroz negro. Com proteína animal e leite.

Tierra del Fuego – Eva dos Santos e Mariana Biesuz (Curitiba – PR)

Combo de empanada: carne + queijo e cebola. Com proteína animal e leite.

Bife de chorizo na brasa, humita e vegetais assados sem glúten. Com proteína animal e sem leite.

DUQ – Felipe Miyake (Curitiba – PR)

Steak tartar com chips de batata. Sem glúten, com proteína animal e sem leite

Gnudi de ricota com manteiga avelã ao perfume de sálvia e limão siciliano. Vegetariano, com leite

Quintana – Gabriela Carvalho (Curitiba – PR)

Caçarola de cogumelos, castanhas e grãos. Vegano, sem leite

Acarajé Quintana; com vatapá de peixe e camarão ou opção vegana com vatapá de castanhas. Com proteína animal, sem leite.

Kazuo – Kazuo Harada (São Paulo – SP)

Tartar de salmão maionese de ameixa japonesa e tempurá de folha peixinho. Com proteína animal, sem leite.

Tirashi de atum, ovas de peixe voador, arroz e gochuchang. Com proteína animal, sem leite.

Gelataio – Emillene Stival (Curitiba – PR)

Beelicia – pão de mel recheado com sorvete. Fior di Latte e Doce de leite. Vegetariano, com leite.

Gelato Italiano – porção com 1 sabor | Porção com 2 sabores. (15 opções variadas – com e sem leite). Sem glúten, vegetariano, com leite.

Roberta Schwanke Gastronomie ( Curitiba PR)

Duo de Morango Brulèe sem glúten, vegetariano, com leite.

Bolo Adocica. Vegetariano, com leite.

Damarate – Jessika Damarate (Curitiba – PR)

Torta Bem Casado. Vegetariano com leite.

“A” Chessecake de Pistache. Vegetariano com leite.

Buffet Brigadeiro – Isis Zaitter e Wagner Lopes

Nuggets artesanais. Com proteína animal e leite.

Mac&Cheese. Vegetariano, com leite.

Picadinho com Purê de mandioquinha. Sem glúten, com proteína animal e leite.

Suco de Laranja Integral (200ml).

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba