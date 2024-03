Tempestade com ventania provoca estragos em 21 bairros por Curitiba

Curitiba registrou ventos de 36 km/h e chuva durante a tarde desta quinta-feira (21). De acordo com a Estação da Defesa Civil, localizada no Tatuquara, a precipitação acumulada é de 4,6 milímetros. Já a rajada de vento de 36 km/h foi informada pela estação do Simepar, no bairro Jardim das Américas.

Conforme o boletim da Defesa Civil, divulgado pela Prefeitura de Curitiba, foram 45 chamados pelos canais de emergência 199, 153 e 156 informando quedas de galhos e árvores.

Foram 21 bairros atingidos: São João, São Braz, Xaxim, Uberaba, Mercês, Batel, Campo Comprido, São Lourenço, Pilarzinho, Água Verde, Centro, Guaira, Alto da XV, Cajuru, Rebouças, Cascatinha, Cabral, Barreirinha , Jardim das Américas, Tingui e Alto Boqueirão.

No Orleans, uma árvore caiu em cima de um ônibus da linha Fernão Dias. Uma passageira ficou presa no coletivo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A araucária também atingiu cabos de fiação elétrica, deixando a região sem energia.

A prefeitura também informou que rua Mateus Leme, próximo do número 3900, em Santa Felicidade, ocorreu uma queda de árvore de grande porte, causando o bloqueio parcial da via. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e agentes da Setran estão em atendimento no local.

Chuva em Curitiba: telefones de emergência

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com os seguintes telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

