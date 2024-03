Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a sexta-feira (22)

ALBINA PAGIONOTTI MENOTTI, 89 ano(s). AGRICULTOR. LUIZ MAINO MENOTTI. Filiação: JOSE PAGIANOTTI e PALMIRA BELLEZI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de março de 2024.

ALEXANDRE ALVES PEREIRA PINTO, 47 ano(s). MILITAR. ALESSANDRA ALVES PEREIRA PINTO. Filiação: SEBASTIAO ODINEI PINTO e LUCIA ITALIA ALVES DE DEUS PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

AMADEU DE ASSIS AMARAL, 86 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. IVANI DA ROCHA AMARAL. Filiação: JOAO ROSA DO AMARAL e LEONOR DE ASSIS AMARAL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:30h.

ANDERSON LIMA TOSI, 41 ano(s). SERVENTE. Filiação: ELIZEU TOSI e NEUSA FEITOSA DE LIAM TOSI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

ANDRE GUILHERME GODOI, 32 ano(s). GARÇOM. Filiação: WALDEMAR BANDEIRA e MARIA DE LOURDES GODOI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 09:00h.

ARACI DOS SANTOS, 79 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO MARTINS DOS ANTOA e OLGA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de março de 2024.

ARGUS RUY GUEX DE OLIVEIRA, 72 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. SUELI DA GRACA ABRAO. Filiação: BERNARDINO JARDIM DE OLIVEIRA e FANY GUEX DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE – RS, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

BENEDICTA DE LIMA SANTOS, 95 ano(s). AUXILIAR. SEBASTIAOALVES DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM LEAL DE LIMA e MARIA JOAQUINA DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 15:00h.

CLAUDIR FERREIRA FAGUNDES, 53 ano(s). CARPINTEIRO. Filiação: JOAO FERREIRA FAGUNDES e MARIA JOANA FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 13:00h.

DAIR PAULIN, 83 ano(s). OUTROS. MIRTES ANITA PAULIN. Filiação: LOURENCO PAULIN e ADELINA FAVORETO PAULIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 14:00h.

DARCI LIMA MACIEL, 67 ano(s). MOTORISTA. Filiação: RAIMUNDO FIUZA MACIEL e ROSA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

DARCI LOPES PORTELA, 69 ano(s). SOLDADOR. Filiação: JOAO LOPES PORTELA e ANA MOREIRA DA SILVA PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de março de 2024.

EDERSON ELVIS DE LIMA, 33 ano(s). ELETRICISTA. Filiação: EDSON ELVIS DE LIMA e MARIA MAFALDA DE OLIVEIRA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:30h.

ELIANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, 65 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: HORACIO RODRIGUES BATISTA e JOANA OSVALDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 17:00h.

ERVINO GODOY, 96 ano(s). MOTORISTA. Filiação: LUIZ GODOY e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 16:30h.

EVANIR APARECIDA NARCIZO, 59 ano(s). COZINHEIRO(A). Filiação: RAUL NARCIZO e JOVELINA CANOFRA NARCIZO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 15:30h.

FELIX MIRANDA, 86 ano(s). LOCUTOR(A). ANA MARIA MIRANDA. Filiação: ELIAS NEVES DE MIRANDA e FAUSTINA MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 22 de março de 2024.

GASILDA CORDEIRO DOS SANTOS, 99 ano(s). DO LAR. Filiação: LAURINDO TEIXEIRA DA SILVA e FRANCISCA MARIA CORDEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO DIAMANTE DE MANDIRITUBA /PR, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 10:30h.

IRACEMA RODRIGUES MACHADO, 79 ano(s). OUTROS. MARIO RODRIGUES MACHADO. Filiação: JOSE DA SILVEIRA COLACO e ANTONIA FERREIRA BRAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 10:00h.

IRACILDA NEGRELLO, 78 ano(s). Filiação: FAUSTINO NEGRELLO e EMILIA LIMA NEGRELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

JAIR AURELIO SANTOS DIAS ANTUNES, 61 ano(s). POLICIAL MILITAR. Filiação: WALDOMIRO ANTUNES e SILVANIRA SANTOS DIAS ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de março de 2024.

JOAO BATISTA DE SOUZA, 71 ano(s). MOTORISTA. ELI MARIA DA COSTA SOUZA. Filiação: JORGE FERREIRA DE SOUZA e GERALDA BATISTA PRIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 12:00h.

JOAO LUIZ RODRIGUES, 66 ano(s). ELETRICISTA. Filiação: ANGELA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

JOSE ALVES DOS SANTOS, 63 ano(s). PEDREIRO. CLEUSA DOS ANOS DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e LUIZA SALVADOR DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 13:00h.

JUAREZ DE ALMEIDA, 53 ano(s). PINTOR(A). Filiação: SILVIO DE ALMEIDA e ROMILDA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 16:30h.

JULIANO AFFONSO, 34 ano(s). APONTADOR(A). TEREZINHA DIAS AFFONSO. Filiação: JULIO JOSE AFFONSO e ROSELI DE FATIMA DE PAULA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 22 de março de 2024.

KATIA MACANEIRO, 52 ano(s). DO LAR. Filiação: CORNELIO MACANEIRO e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 13:00h.

LEONOR AUWERTER, 83 ano(s). DO LAR. EUGENIO FREDERICO AUWERTER FILHO. Filiação: AMANTINO JOSE AGOSTINHO e SOFIA SERUTIUK AGOSTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

LILIA MARIA MARQUES SIQUEIRA, 57 ano(s). ENGENHEIRO(A). MARCOS ALEXANDRE ARAUJO SIQUEIRA. Filiação: OGE ABY MARQUES e LILIA MARIA MONDRONE MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 11:00h.

LUCAS WILLIAN KORMANN PADILHA, 26 ano(s). GARÇOM. Filiação: ANTONIO FERREIRA PADILHA e MARILEY URBANO KORMANN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

LUIZ ANTONIO PIAZZETTA, 86 ano(s). MILITAR. MIRLETE MULLER PIAZZETTA. Filiação: ANTONIO PIAZZETTA e RAULINA PIAZZETTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 10:30h.

LUIZ DONIZETE DA SILVA, 68 ano(s). AGENTE FUNERÁRIO. Filiação: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e BENEDITA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA ZELIA BARBOSA DIAS PONTES, 49 ano(s). MANICURE. VALDOMIRO PONTES JUNIOR. Filiação: JOSE OLIVEIRA DA SILVA e LUZINEIDE BARBOSA DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de março de 2024.

MARIAN ZANARDINI VOSS, 90 ano(s). DO LAR. ROMILDO VOSS. Filiação: LEO MARCONDES ZANARDINI e ERNA QUENTEL ZANARDINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 22 de março de 2024.

MARILENE CRISTINA DA GRACA BATISTA, 72 ano(s). MÉDICO(A). Filiação: ORIVAL BATISTA SCHUMACHER e TEREZA FERREIRA BATISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 21 de março de 2024.

MARIO CAVALHEIRO, 74 ano(s). MILITAR. NORILDA CAVALHEIRO. Filiação: JOAO CAVALHEIRO FRAGOSO e LIDIA CAVALHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 22 de março de 2024 às 20:00h.

MIGUEL LASKOSKI, 72 ano(s). MOTORISTA. JALES KLANOVICKS LASKOSKI. Filiação: AFONSO LASKOSKI e LUCIA SIZANOSKI LASKOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

MOACIR BARBOSA, 60 ano(s). MOTORISTA. Filiação: PEDRO BARBOSA e ELISIR RIBEIRO MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

NEIVA INOLIA BATISTA RIBEIRO, 79 ano(s). DO LAR. OSIRIS BATISTA RIBEIRO. Filiação: AUGUSTO MEHL e MARIA MEHL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 22 de março de 2024.

NILSA STOLF, 83 ano(s). RELIGIOSO (A). Filiação: ALFREDO STOLF e ERSILIA STOLF. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 11:00h.

OVIDIO GRIGORIO CARDOSO, 85 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOAO PINTO CARDOSO e MARIA GRIGORIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 16:30h.

RALPH SABINO DOS SANTOS, 95 ano(s). MILITAR. NORA VIDAL SABINO DOS SANTOS. Filiação: ULISSES ARCHANJO DOS SANTOS e LILIA SABINO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de março de 2024 às 14:00h.

ROSELI HONORIO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). DO LAR. JOELSON TEOTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: MARIO HONORIO e DURVALINA CORDEIRO HONORIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 10:30h.

RUDIMAR DALCOL, 68 ano(s). REPRESENTANTE COMERCIAL. TEREZA CRISTINA ANDREATTA DDALCOL. Filiação: WALDOMIRO DALCOL e ROMILDA DOMINGAS BELEDELLI DALCAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

RUTH HELENA CAMARGO DE SOUZA, 82 ano(s). DO LAR. NELSON PEIXOTO DE SOUZA. Filiação: EWENON MONTES DE CAMARGO e MARFISA CONCEICAO CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 16:00h.

TATIANE RODRIGUES STACHESKI, 48 ano(s). BALCONISTA. CLAUDIO JOSE GOMES. Filiação: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS e MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 21 de março de 2024 às 17:00h.

TEREZA ROSA DA SILVA, 85 ano(s). DO LAR. ANTONIO FERREIRA DA SILVA. Filiação: ALEXANDRE FULGENCIO DA ROSA e ALBINA CASSARELLI DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 22 de março de 2024 às 12:00h.

TEREZINHA DOMINGUES FERREIRA, 67 ano(s). DO LAR. DANIEL LABRES FERREIRA. Filiação: DIONISIO DOMINGUES e ANTONINA DOS SANTOS DOMINGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 09:20h.

VALDEREZ TREVIZAN FRANCO, 82 ano(s). DO LAR. MAURO ANTONIO PEREIRA FRANCO. Filiação: VENANCIO TREVIZAN NETTO e MARIA DA GRACA SOUZA TREVIZAN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

VALTER RUTHES, 76 ano(s). BANCÁRIO(A). ENEDIR RUTHES. Filiação: JOAO RUTHES e CECILIA RUTHES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de março de 2024 às 20:00h.

WALDYR GRISARD FILHO, 86 ano(s). ADVOGADO(A). JANETTE TEREZA GRISARD. Filiação: WALDYR GRISARD e MARIA DA GLORIA SCHUTEL GRISARD. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de março de 2024 às 17:00h.

