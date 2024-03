Expresso Nordeste, do Paraná, renova frota com a Iveco Bus

A Iveco Bus segue expandindo a sua participação no mercado brasileiro. Prova disso é que a marca do Iveco Group foi selecionada pelo Expresso Nordeste, tradicional companhia sediada em Campo Mourão (PR), em sua mais recente renovação de frota. A empresa adquiriu 30 unidades do chassi BUS 17-280 Euro 6 encarroçadas pela Mascarello e que serão utilizadas em operações de fretamento.

O negócio, realizado por meio do concessionário Iveco Turim Diesel, de Maringá (PR), reforça a competividade e a flexibilidade do produto, que além da versão fretamento também está disponível para aplicações de transporte urbano e rodoviário.

Agora com a nova tecnologia de emissões Euro 6, o BUS-17-280 ficou ainda mais eficiente e robusto, aliando a maior potência do segmento com economia de combustível e menores emissões. Produzido no Complexo Industrial de Sete Lagoas (MG), o modelo Iveco Bus foi projetado pensando na redução do custo operacional, qualidade reconhecida pelos próprios clientes.

Equipado com o motor FPT N67 com injeção eletrônica Common Rail e a tecnologia pós tratamento Hi-eSCR (Redução Catalítica Seletiva) da FPT Industrial, o BUS 17-280 traz o conceito de downspeeding, em que o motor do ônibus opera em baixas rotações, com torque elevado. A potência é de 280 cavalos a 2.500 rpm, com torque de 950 Nm, na faixa de 1.250 rpm a 1.970 rpm, e a transmissão, ZF de seis velocidades.

“A ampla faixa plena de torque disponível resulta em menos trocas de marchas, redução do consumo de combustível e maximização da vida útil do motor”, explica Paulo Kazuto, do Marketing Produto da Iveco Bus.

Charles Camargo, gerente comercial da Turim Diesel, destaca a importância do relacionamento com a Expresso Nordeste. Fundada em 1963, a companhia conecta os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, além de uma rota internacional para o Paraguai.

“A Expresso Nordeste é uma empresa de renome e que acreditou no nosso produto. Trabalhamos próximo ao cliente para atender as especificidades da sua operação”, afirma Camargo.

Parceria confirma potencial de crescimento da Iveco Bus

Para Danilo Fetzner, diretor da Iveco Bus para a América Latina, o fornecimento à Expresso Nordeste confirma o potencial de crescimento na marca, apoiado em prioridades estratégicas de acordo com a realidade do mercado local. A nova organização da Iveco Bus permite fazer isso de forma ainda mais eficaz.

“Nossa visão envolve estar próximo dos clientes, entendendo profundamente suas necessidades e aplicações, além de antecipar suas necessidades futuras e o que vem por aí”, afirma Fetzner. “Estamos orgulhosos com a entrega à Expresso Nordeste e esperamos que seja o início de uma parceria ainda maior”. (Fotos: Laura Nogueira/Divulgação).