Situações que podem comprometer o cubo de roda

Peça que tem como função manter a roda fixada ao veículo e também responsável por transmitir o torque da junta homocinética para as rodas, o cubo de roda é fundamental para a segurança no trânsito. “É o cubo de roda que garante o alinhamento do eixo com as rodas e oferece suporte ao disco de freio e tambor”, ressalta Leandro Leite, explica Leandro Leite, coordenador da Assistência Técnica Fremax.

Segundo Leite, o componente é resistente e possui elevada durabilidade. No entanto, algumas situações podem danificá-lo e diminuir a sua vida útil, como impactos ocasionados em vias irregulares ou esburacadas; excesso de resíduos – lama, poeira, terra e água, pois podem contribuir para oxidação; má qualidade ou modificações na peça; e até mesmo problemas relacionados à instalação do componente. “É preciso ter alguns cuidados na hora da montagem do cubo de roda, como a utilização de ferramentas adequadas, entre elas, chave combinada, soquetes de impacto, sacador chave de roda, medidor de torque angular, porca, torquímetro e aplicador de cubo de roda”, afirma.

O coordenador destaca outro fator que merece atenção. “Ao instalar o cubo de roda, caso acenda a luz do ABS, basta observar que algumas dessas peças possuem o cabo do sistema do ABS integrado, por isso, no momento do manuseio, é preciso cuidado para não torcê-lo ou esticá-lo. Isso pode ocasionar danos no cabo e, consequentemente, na leitura do ABS”, explica.

Indícios que podem apontar problemas no cubo ou rolamento

Motoristas devem ter atenção há alguns sinais de que o componente pode estar comprometido, entre eles, ruídos metálicos que aumentam com a aceleração ou com a movimentação do carro, vibrações no volante e defeitos no ABS já que pode a falha pode vier do sensor, que está integrado ao rolamento.

A recomendação é fazer a manutenção preventiva a cada 20.000 km e avaliar as condições dos componentes. (Foto: Divulgação).