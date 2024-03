Homem que abusava da própria filha dos 11 aos 14 anos é preso no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 42 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha. A captura aconteceu nesta quinta-feira (21), em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado.

De acordo com as investigações, ele teria cometido o abuso sexual no dia do aniversário de 11 anos da vitima e perdurou o crime até os 14.

LEIA TAMBÉM:

>> Árvore cai em cima de ônibus e deixa vítima presa nas ferragens em Curitiba

>> Tempestade com ventania provoca estragos em 21 bairros por Curitiba

“Os fatos ocorriam na residência da família, enquanto a genitora da vítima se encontrava no trabalho e os seus irmãos, na creche ou fora de casa, ou durante a noite, mediante ameaça de matar os seus irmãos, a sua mãe e a própria vítima, caso ela revelasse os atos sexuais sofridos para alguém”, conta o delegado Rodrigo Rederde.

A sentença ocorreu no ano de 2018, ele foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Ele possui antecedentes criminais pelo crime de roubo e teve vários mandados de prisões cumpridos por fuga do sistema penitenciário.

Denúncias

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A Polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba