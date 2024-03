BMW M Motorsport e LEGO celebram paixão pelas corridas

Com a nova temporada de automobilismo chegando, a colaboração entre a BMW M Motorsport e a fabricante de brinquedos LEGO® produziu um novo conjunto Speed Champions que está destinado a capturar a imaginação. O recém-chegado conjunto vai alimentar o entusiasmo entre os fãs mais jovens do automobilismo a partir dos nove anos de idade, além de proporcionar uma autêntica experiência de construir e brincar para colecionadores mais maduros. Com 676 peças no total, esse conjunto detalhado permite que os construtores recriem não apenas um, mas dois carros de corrida de competição atuais da BMW M Motorsport: o BMW M Hybrid V8 e o BMW M4 GT3. Esses dois pilotos estarão à frente da BMW M Motorsport na busca pela glória em eventos como as 24 Horas de Le Mans, em 15/16 de junho de 2024.

Os novos membros em miniatura da série Speed Champions se destacam como réplicas cuidadosamente construídas dos carros originais. As características autênticas do design incluem a pintura característica da BMW M Motorsport, elementos difusores proeminentes, ponteiras de escapamento visualmente marcantes e spoilers atraentes, bem como um interior trabalhado com atenção especial aos detalhes. Além disso, os tetos das duas miniaturas podem ser retirados para permitir que as figuras dos pilotos de corrida fornecidas como parte do conjunto sejam inseridas em seus respectivos cockpits. O cenário está pronto para emocionantes corridas de roda a roda nos quartos das crianças em toda parte.

Réplicas detalhadas para fãs de corrida de todas as idades

Impulsionada pela visão de reproduzir carros de corrida icônicos com peças LEGO, a série LEGO Speed Champions tem trazido sorrisos aos rostos dos fãs de carros e colecionadores de todas as idades há quase dez anos. O novo conjunto de modelos que reúne o BMW M Hybrid V8 e o BMW M4 GT3 se encaixa nessa tradição e permite que outros grupos-alvo experimentem o fascínio do automobilismo e a experiência em engenharia da BMW M.

A mais recente adição à série LEGO Speed Champions despertará a paixão de corrida de seus construtores enquanto eles montam os carros. Uma vez terminados, esses dois modelos excepcionalmente sedutores enriquecerão as vitrines dos colecionadores e os grids de largada das emocionantes corridas de quarto. O conjunto BMW M Hybrid V8 / BMW M4 GT3 está à venda pelo preço de varejo recomendado de € 49,99. Ele pode ser adquirido nas concessionárias BMW na União Europeia, no Reino Unido e na loja online da BMW lifestyle܂bmw.com e na LEGO.

BMW M Motorsport: de volta ao grande palco

A BMW M Motorsport está comemorando o tão esperado retorno às corridas internacionais de protótipos com o BMW M Hybrid V8. O piloto V8 eletrificado passou em seu primeiro teste de força na última temporada na prestigiada categoria GTP da série IMSA e, neste ano, também competirá no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC). Exatamente 25 anos depois que o BMW V12 LMR conquistou a famosa vitória geral em Le Mans, o lançamento do BMW M Hybrid V8 no lendário clássico de resistência abre um novo capítulo na história das corridas de protótipos da marca BMW.

A BMW M Team WRT também está inscrevendo o BMW M4 GT3 nas corridas do FIA WEC na próxima temporada. Isso significa que a BMW M Motorsport também estará representada em outra classe nas 24 Horas de Le Mans: Enquanto os dois carros BMW M Hybrid V8 lutarão na categoria hipercarro em Le Mans, os dois pilotos do BMW M4 GT3 se alinharão na classe LMGT3. (Foto: BMW/LEGO/Divulgação).