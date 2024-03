Escultor paranaense Erbo Stenzel vai ganhar memorial em Curitiba

Curitiba vai ganhar um memorial em homenagem ao artista parnanguara Erbo Stenzel no Parque Municipal Vista Alegre. Stenzel assina importantes obras presentes na cidade como o Homem Paranaense e a Deusa da Justiça, popularmente conhecidos como o Homem Nu e a Mulher Nua, na Praça 19 de Dezembro, e Água pro Morro, no fundos do Paço da Liberdade.

Para tirar a proposta do papel, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/PR) lançaram um concurso nacional de arquitetura que está com inscrições abertas até o dia 15 de abril.

Poderão participar do concurso, equipes de profissionais – compostas por, no mínimo, um arquiteto e urbanista – devidamente inscritos em seus respectivos conselhos profissionais e regularmente habilitados ao exercício da profissão. Os candidatos deverão comprovar residência no território nacional e estarem em pleno gozo dos seus direitos civis, sendo representados por pessoa jurídica. As inscrições podem ser feitas pelo site do concurso – onde também há mais informações sobre o certame.

Os trabalhos devem ser enviados até o dia 29 de abril. A divulgação do resultado do concurso será no dia 3 de maio. Além da implantação da proposta, o responsável pelo projeto classificado em primeiro lugar receberá um prêmio de R$ 7.500. Os segundo e terceiro lugares também receberão prêmio em dinheiro, no valor de R$ 5 mil. Outros destaques serão agraciados com menção honrosa.

O memorial e o artista

Erbo Stenzel nasceu em Paraná em dezembro de 1911, mas logo veio com a família para Curitiba e começou seus estudos na Escola Alemã. Foi aluno e discículo de João Turin e Lange de Morretes, ícones do Movimento Paranista.

A proposta de construir um memorial em sua homenagem a partir de um concurso de arquitetura é resultado de acordo firmado entre a prefeitura e Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná (SindARQ-PR), em 2023, para por fim a uma ação civil público relacionada à demolição da histórica Casa Erbo Stenzel, em 2017.

Datada de 1928 e feita toda em madeira, a casa foi originalmente construída no bairro Pilarzinho e posteriormente transferida para o Parque São Lourenço quando, em 2017, um incêndio destruiu parte de sua estrutura. A demolição veio em seguida, sem considerar a importância do imóvel – e não apenas por seu morador: ele era tido por especialistas em patrimônio como a construção mais emblemática de tábua e ripa de madeira de araucária em Curitiba.

