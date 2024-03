Ninguém cravou os seis números sorteados na noite desta quinta-feira (21), pela Mega Sena 2703 milionária. Porém, quatro apostas de Curitiba ganharam um bom prêmio de consolação após terem acertado a quina, ou sena, cinco dos seis números sorteados. Foram três apostas simples e um bolão com 11 participanntes.

Resultado Mega Sena 2703 milionária: 03, 07, 11, 35, 38 e 56.

Das quatro apostas de Curitiba, três foram simples, com seis números, que renderam R$ 24,8 mil para cada uma. Já o bolão teve 8 números apostados. Desta forma, o prêmio para a quina saltou para R$ 74,5 mil, que será dividido entre os 11 participantes.

Como ninguém acertou os seis números da sorte, o prêmio para sábado pela Mega Sena 2704 saltou para R$ 83 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba que ganharam prêmio com a Mega Sena 2703 milionária:

Como apostar na Mega Sena?

Na Mega-Sena basta o apostador marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

