Uma massa de ar polar avança para o Paraná e promete afastar de vez aquele calorão registrado nos últimos dias. A chave outono virou na última quarta-feira (20) e o tempo em Curitiba já sentiu. Nesta sexta-feira Curitiba amanheceu com céu fechado, carrancudo e com temperaturas mais baixas. E o que a massa polar trará de diferença? Vamos conferir na previsão do tempo para Curitiba.

Nesta sexta-feira o tempo em Curitiba não muda. Temperatura entre os 15 e 20ºC e sem risco de chuva. Já no fim de semana a massa de ar polar entra em ação. Curitiba com mínima de 13ºC e máxima de 19ºC no sábado. No domingo, mínima de 15 e máxima de 21ºC.

No sábado, segundo o Simepar, a circulação dos ventos oceânicos favorece a formação de nebulosidade, especialmente entre o norte, Campos Gerais, RMC e o litoral. Há, inclusive, um alerta do Inmet para ventos costeiros (Veja mais abaixo).

De acordo com o Simepar no fim de semana as temperaturas no Paraná ficam amenas no amanhecer, com mínimas abaixo dos 20°C em praticamente todo estado. Vento aumenta a sensação de frio. No noroeste, oeste e no sudoeste o sol predomina.

Alerta de ventos costeiros!

Um alerta emitido pelo Inmet ressalta a possibilidade de ventos costeiros no litoral do Paraná; Esse alerta prevê o risco de “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”. Fica o recado de atenção para pescadores e quem estiver na região.

