Quatro apostas de Curitiba “bateram na trave” na Lotofácil concurso 3059, sorteada na noite de quinta-feira (21). Mesmo assim, os apostadores vão embolsar prêmios em dinheiro, por acertarem 14 das 15 dezenas do sorteio. Já o prêmio principal, de R$ 1,7 milhão, saiu para uma aposta da cidade de Cataguases, em Minas Gerais.

Resultado da Lotofácil 3059:

01, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25

As apostas de Curitiba foram todas simples, com variação na quantidade de números apostados. O maior prêmio foi para uma aposta com 16 dezenas, que rendeu R$ 4.127,60 de premiação. Já as apostas com 15 números, resultaram em prêmios de R$ 2.063,80 para os jogadores. Veja abaixo detalhes das apostas.

Lotofácil – Concurso 3059

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$2.063,80 CURITIBA/PR FENIX LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$2.063,80 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.063,80 CURITIBA/PR LOTERICA BONS VENTOS LTDA 16 Não Simples 1 R$4.127,60

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba