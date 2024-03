Depois o início dos atendimentos com a prestação de serviços de guincho, manutenção e obras emergenciais em rodovias que cortam o Paraná, as concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro irão começar a cobrar pedágio para carros e caminhões a partir da meia noite deste sábado (23) em vários pontos do Paraná. A tarifa mais alta será cobrada no trecho entre Curitiba e Paranaguá de R$ 22,60 em São José dos Pinhais (BR-277), ponto considerado crítico e fundamental na ligação capital e Litoral. Mas o que está previsto de obras a partir deste começo de cobrança? Fomos atrás das respostas!

O trabalho das concessionárias teve início no dia 28 de fevereiro. Um dos primeiros lugares em que máquinas e funcionários tiveram acesso foi na BR-277 com os trabalhos de “tapa-buraco”. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, o lote 2, em 10 dias, a concessionária realizou a troca do pavimento nos viadutos dos Padres e do Caruru, no alto da Serra do Mar.

“O Viaduto dos Padres e o Viaduto Caruru fazem parte de uma rota estratégica e são extremamente importantes para a economia do Paraná e devem estar em condições adequadas de trafegabilidade. Por isso, foram os primeiros pontos a receber atenção da concessionária nesta primeira fase”, disse o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Roberto Longman. Além disso, a empresa informou que foi revitalizada a área de escape no km 37 da BR 277.

Novas obras previstas para a BR-277

Um dos maiores projetos da concessão é a instalação de 138 quilômetros de terceiras faixas na BR- 277 entre Curitiba e Paranaguá, e duplicação da PR- 407 que leva a Pontal do Paraná. O trecho mais crítico da Serra do Mar também receberá investimento em iluminação num trecho de 30 quilômetros e mais uma área de escape.

“É importante frisar que nestes primeiros 12 meses executaremos a fase de requalificação das rodovias, em especial do pavimento, sinalização, roçada e drenagem, deixando-as em condições adequadas de segurança e conforto para os motoristas. A partir do segundo ano, iniciam obras de recuperação e intervenções mais profundas, e a partir do terceiro ano iniciam as entregas das ampliações e melhorias do sistema rodoviário como obras de duplicação e construção de terceiras faixas”, explicou Longman.

Os investimentos somam mais de R$ 8 bilhões nos próximos sete anos, sendo R$ 1,3 bilhões destinados para a recuperação das rodovias e os outros R$ 6,7 bilhões para ampliações e melhorias.

No geral pela EPR Litoral Pioneiro, serão 350 km de duplicação, tendo 138 km de faixas adicionais, 73 km de vias marginais, 73 km de ciclovias, 130 dispositivos de interconexão e 52 passarelas.

Tarifas de Pedágio

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas estão isentas da cobrança de pedágio. O valor aplicado aos motoristas de carro e caminhões receberam um reajuste de R$ 15,75%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) entre outubro de 2021, data-base da tarifa ofertada no leilão, e março de 2024, início efetivo da cobrança do pedágio. Não será aceito pagamento via PIX.

Preço do novo pedágio no Paraná

A tarifa básica no lote 1 – sob concessão da Via Araucária – para a categoria 1, de automóveis simples, será de R$ 8,70 em São Luiz do Purunã (BR-277), R$ 11,50 na Lapa (BR-476), R$ 10,90 em Porto Amazonas (BR-277), R$ 10,00 em Imbituva (BR-373) e R$ 10,20 em Irati (BR-277).

No lote 2, administrado pela EPR Litoral Pioneiro, a tarifa básica será de R$ 22,60 em São José dos Pinhais (BR-277); R$ 12,00 em Jacarezinho (BR-153 e BR-369); R$ 11,40 em Carambeí (PR-151); e R$ 7,60 em Jaguariaíva (PR-151).

Nos contratos de ambas as concessionárias possibilitam um desconto progressivo nas tarifas para os motoristas que utilizarem as estradas de forma frequente. Segundo o modelo aprovado pela ANTT, o uso da tag eletrônica de pagamento permite a aplicação do desconto progressivo de forma automática. O objetivo da medida é beneficiar moradores de cidades próximas às praças e que obrigatoriamente precisem passar pelos pontos de cobrança em seus deslocamentos de rotina.

Anote os contatos

No lote 1, o atendimento aos usuários da Via Araucária pode ser acessado pelo 0800-277 0376. No lote 2, a EPR Litoral Pioneiro atende seus usuários pelo telefone 0800-277 0153.

