A quarta-feira (28) passou a ser uma dia importante para os paranaenses. As concessionárias Via Araucária e Litoral Pioneiro assumiram a concessão de rodovias no Paraná. Mesmo com o início da operação, a tarifa ainda não vai ser cobrada aos usuários, o que ficará a partir de março. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) irá definir o valor de pedágio que será cobrado aos motoristas. A promessa que a tarifa venha a ter mais de 50% de desconto comparado a antiga concessionária.

Um dos pontos principais que vai passar por reformas, monitoramento de encostas para evitar deslizamentos de pedras e melhor observação por câmeras fica na BR-277. A rodovia é de extrema importância, pois ligação com o Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná. A 277 terá a EPR Litoral Pioneiro como concessionária, e estudos demonstraram que vai ser preciso muito trabalho para alcançar o objetivo proposto pela empresa escolhida por meio de leilão realizado ano passado na Bolsa de Valores de São Paulo, o chamado Lote 2.

Entre os principais investimentos nesse sentido estão com a contrução de uma terceira faixa ao longo dos 81 quilômetros entre Curitiba e Paranaguá, que já são duplicados, além de 23 quilômetros de ciclovias no mesmo trecho. Praticamente toda a extensão terá três pistas e acostamento nos dois sentidos da rodovia nos primeiros anos de contrato. A medida promete facilitar o escoamento da safra estadual, estimada em 60 milhões de toneladas, além de tornar as viagens mais seguras.

Novas câmeras de segurança serão instaladas nos trechos da concessionária que irão registrar o movimento de veículos e até mesmo a ação de seja de possíveis quadrilhas criminosas e deslizamento de pedras em encostas que possam causar acidentes.

Roberto Longman, diretor-executivo do grupo EPR Litoral Pioneiro, acredita que a missão é desafiadora por administrar um dos trechos mais importantes do Paraná.

“É nosso compromisso ofertar uma rodovia com infraestrutura, segurança e serviços de qualidade aos usuários. Queremos que a população entenda a mudança, não é pedágio somente, é concessão que tem investimento para promover a segurança. A partir do terceiro ano, as pessoas irão perceber as entregas de obras que vai mudar a cara do Paraná”, disse Roberto.

O cronograma dispõe que os primeiros 12 meses da concessão são de requalificação das rodovias como operações tapa-buracos, limpeza e varredura de pista, melhora na sinalização, dispositivos de segurança, apoio para veículos com panes elétricas e atendimento em acidentes. A partir do segundo ano serão investimentos mais de infraestrutura, e o terceiro de entrega de obra.

Acidentes e obras

O atendimento operacional da EPR Litoral Pioneiro oferece estrutura composta por 47 veículos, 15 viaturas de inspeção de tráfego, sete guinchos para veículos leves, cinco guinchos para veículos pesados, três caminhões pipa, três caminhões para gaiolas que acomodam animais, 11 ambulâncias, sendo três delas equipadas com UTI móvel nas BR-153, BR-277 e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.

“Nas primeiras horas de operação tivemos uma noite tranquila com algumas intercorrências pontuais como buracos na pista e pane de veículos. O foco é na atuação de pavimentação em trechos mais críticos como o Viaduto dos Padres. Já iremos atuar nas próximas semanas com mais de 50 equipes”, reforçou o diretor-executivo.

Os contratos preveem que as principais intervenções sejam executadas nos primeiros anos dos 30 de vigência do contrato. A concessionária contratada também deverá arcar com aproximadamente R$ 6,5 bilhões em custos operacionais durante o período, fora a geração de empregos.

Desde agosto de 2021, com o fim do contrato com as antigas concessionárias, os atendimentos e a manutenção das estradas estavam sob responsabilidade do poder público.

Está com problemas na estrada?

Sempre importante ter o número de emergência EPR Litoral Pioneiro – o telefone é o 0800 277 0153. O serviço é 24h. O canal ajuda o usuário a receber informações das estradas, como eventuais bloqueios, trechos em obras ou indicação de locais de apoio.

Já a concessionária Via Araucária, lote 1, abrange 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais. Esse trecho inclui os contornos Norte e Sul de Curitiba, as interligações entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba e a rota entre a capital e Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, BR-476 na Lapa até o entroncamento com a BR-277, em Palmeira . O telefone é o 0800 277 0376.

