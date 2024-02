Vencedora do leilão do Lote 1 das rodovias, a concessionária Via Araucária vai operar com 420 colaboradores e 37 viaturas nos 473 quilômetros de estradas que vai gerenciar no Paraná. A frota e parte da equipe foi apresentada nesta segunda-feira (19), no estacionamento do Parque Barigui, em Curitiba, à margem da BR-277 sentido interior, trecho que será gerido pela empresa.

Entre os 37 veículos que a Via Araucária vai usar nas rodovias estão quatro guinchos pesados, seis guinchos leves, dois caminhões para resgate de animais, dois caminhões-pipa para apoio do Corpo de Bombeiros, dez ambulâncias (três equipadas com UTI) e 13 viaturas de inspeção de tráfego responsáveis pelo monitoramento terrestre diário de todo o trecho concedido.

Foto: Gabriel Rosa/AEN

Rodovias federais e estaduais

A partir de 28 de fevereiro, a Via Araucária ficará responsável pela operação de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Região Centro-Sul e Campos Gerais. Ficarão sob responsabilidade da empresa trechos das BRs 277, 373, 376 e 476, além das PRs 418, 423 e 427. O contrato de concessão assinado com o governo federal no fim de janeiro prevê investimentos de R$ 13,1 bilhões na restauração das vias, ampliação da malha viária e implementação de tecnologias e inovações.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, explica que apesar de toda a operação das concessionárias dos primeiros lotes leiloados começar dia 28, o início de cobrança do pedágio ainda não tem data definida. Mesmo assim, o usuário terá todos os serviços previstos no contrato já a partir do dia 28. A definição da data de início da cobrança acontecerá após uma reunião na próxima semana entre representantes dos governos estadual e federal com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além da inspeção nas estradas.

“A partir do dia 28 de fevereiro as concessionárias dos primeiros lotes passam de fato e direito a serem responsáveis pelas rodovias. Com isso, os usuários passam a ter todos os serviços de assistência, incluindo guinchos e ambulâncias, a qualquer hora do dia e da noite, inclusive de madrugada. Há, inclusive, um tempo máximo de espera prevista pelas regulamentações internacionais que regem o contrato”, disse Sandro Alex.

Com serviços do DER

Até as concessionárias assumirem a operação, o atendimento nas estradas segue sendo feito por equipes do Governo do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil), manterá os serviços de operação de tráfego nas rodovias federais e estaduais até que as novas concessionárias assumam integralmente as respectivas operações.

O atendimento do DER/PR inclui guincho mecânico leve e pesado, inspeção de tráfego, apoio ao usuário, apoio ao Corpo de Bombeiros com caminhão-pipa, retirada de animais soltos nas rodovias e a remoção de carga espalhada na pista

“O Paraná fez ao longo desses meses milhares de atendimentos nas estradas. Agora com a equipe de uma concessionária que já tem a experiência de atuar em trechos de alto movimento em São Paulo o serviço tende a melhorar. É isso que esperamos, já que vamos ter mais pessoas atuando, mais profissionais trabalhando nesses trechos e, consequentemente, teremos mais segurança. Afinal, esse é o objetivo de se ter a concessão”, afirmou Sandro Alex.

Suporte aos motoristas

A partir da 0h do dia 28 de fevereiro os usuários dos trechos a serem operados pela Via Araucária terão suporte de equipes especializadas para ocorrências de urgência e emergência, como panes mecânicas e atendimento pré-hospitalar.

O gerente de Operações da Via Araucária, Jorge Baracho, explica que a concessionária terá 420 colaboradores atuando nos trechos de rodovias que vai administrar no Paraná. As equipes vão atuar no socorro mecânico e médico de emergência, bem como no combate a acidentes e no serviço de manutenção e conservação das estradas.

“Com início da nossa operação, o usuário terá um atendimento bem rápido e eficiente, principalmente nas questões de emergência. Esse vai ser o grande diferencial. Além disso, o usuário também vai perceber as rodovias com melhor pavimento, com melhor sinalização horizontal e vertical, com as defesas restauradas. Ou seja, mais segurança”, apontou.

As viaturas da Via Araucária serão estrategicamente posicionados em nove bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). As instalações vão operar 24 horas e oferecerão serviços como banheiros, fraldários, estacionamento e autoatendimento. As bases estarão distribuídas nas rodovias BR-277 (Campo Largo, Porto Amazonas, Palmeira, Irati e Prudentópolis), BR-373 (Guamiranga e Imbituva) e BR-476 (Araucária e Lapa).

Para pedir ajuda ou informar problemas na rodovia

Pelo telefone gratuito 0800 277 0 376, disponível 24 horas, os usuários das rodovias da Via Araucária poderão solicitar assistência médica em casos de sinistros ou mal-estar durante a viagem, auxílio para remoção, suporte mecânico, reportar problemas na rodovia e informar sobre animais soltos na pista. Além disso, será possível obter informações automáticas sobre o tráfego e acessar a Ouvidoria da concessionária. Até lá o contato emergencial é o 0800 400 0404.

