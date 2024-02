Um motociclista morreu após bater, em princípio sozinho, contra a mureta central da BR-277, na região do bairro Uberaba, em Curitiba. O acidente ocorreu na madrugada, na pista sentido Paranaguá da via e uma das pistas ficou interditada para atendimento da ocorrência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu às 01:00 no quilômetro 78,8 da BR-277 sentido Paranaguá.

+Viu essa? Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Curitiba

Informações do local do acidente indicam que o motociclista, não identificado, colidiu contra a barreira de concreto central. Ele teria pedido o controle da moto cerca de 80 metros antes da barreira, caiu e bateu a cabeça em um vão da barreira, vindo a morrer no local. Imagens feitas pela PRF no trecho mostram o capacete rachado e uma marca na contenção veicular. O homem morreu no local do acidente.

Detalhe das imagens mostra o capacete quebrado e a mureta marcada. Foto: Divulgação/PRF.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba