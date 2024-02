Desespero de moradores ao ter na frente de casa uma briga generalizada de torcidas organizadas de Athletico e Coritiba neste domingo (18). Em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a cena parecia filme de guerra. Foguetes, pedras e pedaços de pau foram algumas das armas usadas pelas pessoas.

+ Veja mais: Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Curitiba

Em um vídeo que circula nas redes sociais, percebe-se o desespero dos vizinhos ao perceberam que a rua em que moram, tinha se transformado em praça de guerra. Uma das cenas mostra um jovem carregando uma bateria de fogos de artifício como uma espécie de “lança-foguetes”, atirando contra os rivais..

Veja o vídeo!

Na narração das pessoas que fizeram o vídeo, percebe-se o desespero ao ver que carros estacionados poderiam ser quebrados com a briga das torcidas. Uma enorme fumaça se formou com as explosões.

Confusão logo cedo

No bairro Boqueirão, em Curitiba, uma briga de torcidas ocorreu nas primeiras horas do domingo em uma panificadora. Em São José dos Pinhais, na Vila Rocco, também teve confronto.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba