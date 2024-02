Temporal causa alagamentos e quedas de árvores em Curitiba

A chuva que Curitiba recebeu na manhã deste domingo (18) provocou alagamentos, queda de galhos e árvores em vários bairros da cidade. Não existe pessoas desabrigadas e desalojadas ou feridas. O temporal durou cerca de uma hora e meia.

+ Marginais x Marginais: horas antes do Atletiba, torcedores brigam dentro de panificadora

Na Estação Meteorológica da Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Tatuquara, foram registrados 21,2 mm de chuva acumulada. Destaca-se o volume de 21,2 mm no período das 11h:30 as 13h. A rajada de vento foi de 7,2 km/h, segundo o Simepar.

Oito ruas foram alagadas:

Rua Arnaldo Rudnick, no bairro Novo Mundo;

Rua Santa Catarina, no Água Verde;

Rua Doutor Luiz Losso Filho, no Novo Mundo;

Rua João Malucelli Neto, na Cidade Industrial de Curitiba;

Avenida Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, no Tatuquara;

Rua Enette Dubard, também no Tatuquara;

Rua Emílio Zola Florenzano, no Tatuquara;

Rua Pastor Luiz Antonio Alvear Lagos na Cidade Industrial de Curitiba.

Em cinco bairros teve queda de galhos e árvores. Na Rua Pedro Nicco, no bairro Mossungue; na Rua Virgínia Dalabona, no Orleans; na Rua Raul Zanon, na Cidade Industrial de Curitiba; na Rua Marlene Terezinha Moro, no Abranches, e na Rua Engenheiro Arthur Bettes, no Portão.

Em caso de emergência, ligue 199, 156, 153 ou 193.

