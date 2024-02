O tempo fechado, carrancudo, desde as primeiras horas da manhã já davam o alerta que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acaba de confirmar. Curitiba e região estão sob alerta amarelo para o risco de tempestades. O aviso vale das 10h deste domingo (18) até as 19h do mesmo dia. São previstas chuvas fortes e volumosas.

O alerta amarelo se caracteriza pela possibilidade de precipitação de 20 até 50 mm/h de água. Os ventos podem ir de morados a intensos, chegando a uma velocidade de 60 km/h. Dependendo das condições de cada região para onde o alerta foi emitido pode chover granizo e ocorrerem descargas elétricas, deixando os efeitos da tempestades mais severos.

A recomendação é para que ao se deparar com a chuva forte de um alerta amarelo você busque abrigo, mas não debaixo de árvores, pois há o risco de descargas elétricas mortais. Evite manter aparelhos ligados na tomada durante a ocorrência de raios e acione as autoridades em caso de risco à sua integridade.

Os telefones mais recomendados são da Defesa Civil (ligue para 199) e Corpo de Bombeiros (ligue para 193.

