Mega-Sena 2689: apostas da mesma lotérica na região de Curitiba levam boa grana

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2689 da Mega-Sena, sorteados neste sábado no Espaço Loterias da Caixa. Mas quatro apostas do Paraná, duas feitas na mesma lotérica na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, vão dividir o montante arrecadado para a “quina” da Mega. Cada um vai levar R$ 65.325,01 para casa.

O curioso na lista dos “quase milionários” é que duas apostas das quatro premiadas no Paraná foram feitas na Lotérica Ferraria, em Campo Largo. Salvo algum erro na hora de registrar o volante de aposta de uma mesma pessoa, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. A Lotérica Ferraria fica na Rua Mato Grosso, 9830, em Campo Largo.

Duas outras apostas do Paraná, uma feita em Toledo, na Lotérica Parigot, e outra em Londrina, na Lotérica Alterosa, também ganharam pouco mais de R$ 65 mil.

O prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, de número 2690, acumulou e pode chegar aos 87 milhões. As apostas custam R$ 5 e podem ser feitas nas casas lotéricas e pelo portal Loterias Online da Caixa até as 18h da próxima terça-feira.

