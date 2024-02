Uma briga entre torcidas organizadas de Coritiba e Athletico no começo da manhã deste domingo (18), no bairro Boqueirão, em Curitiba, deixou moradores apreensivos e assustados. A cena ocorreu dentro de uma panificadora.

Morre diretor executivo de futebol do Coritiba, Júnior Chávare, aos 57 anos

Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que um cliente tomava o café da manhã tranquilamente, quando um grupo chega ao local às 8h27. Na sequencia, surge nas imagens um outro grupo que segue em direção a turma que tinha acabado de entrar.

Veja o vídeo!

Socos e chutes são trocados pelos jovens próximo ao balcão da confeitaria. No lado de fora, uma pessoa gravou o momento da fuga das pessoas. Percebe-se uma pessoa com arma de fogo em uma das imagens.

+ Mega-Sena 2689: apostas da mesma lotérica na região de Curitiba levam boa grana

A Polícia Militar informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado em relação a briga.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!