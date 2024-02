A trincheira na Rua Fúlvio José Alice, que liga o bairro Bacacheri ao Bairro Alto, em Curitiba, vai ganhar uma passarela metálica interna. A ideia da prefeitura é aumentar a segurança ao pedestre e também ao motorista caso ocorra uma intercorrência dentro da trincheira, inaugurada em março de 2022.

A obra levantou a curiosidade de leitores da Tribuna, já que o local está há meses com uma faixa interditada para o trânsito, gerando certo congestionamento em horários de grande movimento.

“Poucos meses após a inauguração a trincheira do Bairro Alto está parcialmente interditada, com novas obras, sem qualquer explicação do que está acontecendo’, indagou um leitor da Tribuna. E aí, que obra é essa?

Segundo a prefeitura de Curitiba a obra começou em dezembro do ano passado com a organização do espaço, transporte de vigas metálicas, mas sem interromper totalmente o trânsito. Os veículos usam a faixa da esquerda para se deslocar pela trincheira que foi inaugurada em 2022.

O binário das ruas Gustavo Rattman e Fúlvio José Alice tem aproximadamente um quilômetro de extensão, com mão única no trecho entre as ruas Mercedes Seiler Rocha e Dante Angelote, cruzando a BR-476 (Linha Verde) por duas trincheiras. A região concentra grande fluxo de veículos vindo da Rua Fagundes Varela (continuação da Augusto Stresser), com direção ao município vizinho de Pinhais.

Segundo a prefeitura de Curitiba a previsão de conclusão é final de abril, com o valor da obra de R$2,5 milhões.

