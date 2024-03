Volkswagen supera 20 mil caminhões extrapesados vendidos

Os extrapesados Volkswagen já ultrapassam as 20 mil unidades vendidas em seus três anos e meio de comercialização e grande parte dos clientes vêm atraídos pela eficiência dos modelos Meteor e Constellation voltados ao transporte de grandes cargas. Desde o ano passado, os maiores Volkswagen do mundo ganharam força adicional, com nova configuração que garante até 10% mais de produtividade.

“A raiz do nosso negócio é a busca pela eficiência e neste novo portfólio agregamos ainda mais soluções e facilidades aos nossos clientes, seja em maior inteligência nos veículos, mais força ou robustez. Os extrapesados Volkswagen já nasceram gigantes e estão ainda melhores”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Entre os diferenciais, estão a potência e o torque superiores do motor D26 de 13 litros, produzidos no Brasil, com alta tecnologia, eficiência e durabilidade. Estão mais potentes, com 2.400 Nm de torque e equipados com sistema de emissões SCR e EGR. O novo propulsor proporciona ao cliente um desempenho do veículo além do esperado, com uma economia de combustível que pode chegar até a 8%, baixo custo de manutenção e durabilidade adequada às mais severas operações.

Os modelos contam com transmissão automatizada de série V-Tronic, com caixa Traxon de 12 marchas, e muita inteligência embarcada otimizada para cada tipo de aplicação de forma a assegurar uma melhor performance. O controle eletrônico predictive shifting, por exemplo, cruza dados do sistema de marchas do veículo com as informações de GPS para tornar a estratégia de trocas mais eficiente.

Já o eco-roll aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada, função também conhecida no mercado como banguela eletrônica. Os maiores Volkswagen do mundo vêm ainda com modo manobra para as condições de movimentação com baixíssima velocidade.

Os extrapesados VW também têm solução kick-down para situações em que o motorista pisa fundo no acelerador, fazendo a transmissão reduzir a marcha e aumentando o giro do motor para obter melhor performance para ultrapassagem seguras. Além disso, garantem mais eficiência com o tradicional assistente de partida em rampa da montadora.

Para os modelos off-road, há um sistema que proporciona trocas de marchas rápidas de acordo com a velocidade, estabilidade e mais tração. Outra solução que os veículos fora de estrada incorporam é o sistema rock-free que auxilia a saída de atolamentos e buracos.

Atrelado a tudo isso, há uma tecnologia que gerencia a distribuição de cargas nos veículos equipados com suspensão pneumática a partir da leitura do peso por eixo. Essa inteligência do caminhão é habilitada para redistribuir a carga de forma a equilibrar o peso em cada eixo. O motorista também tem a opção de programar os bolsões de ar para ajustar a altura do implemento durante o carregamento ou o descarregamento do veículo. Tudo executado por controle remoto, a partir de dentro da cabine.

Série de sucesso

A Volkswagen Caminhões e Ônibus aproveita o marco de 20 mil unidades vendidas para lançar uma série de vídeos sobre os extrapesados VW. Os atributos que sustentam o sucesso de mercado desses veículos é a essência do conteúdo. O primeiro episódio traz em destaque a eficiência dos modelos, com a configuração apresentada por Nilson Nascimento, instrutor de treinamento da VWCO. (Foto: VWCO/Divulgação).