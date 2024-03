Quatro homens e uma mulher foram presos pelo furto de 270 barras de chocolate e 177 ovos de Páscoa, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na quinta-feira (21). O crime ocorreu em um supermercado de Joinville, em Santa Catarina, com um prejuízo avaliado em R$ 16 mil ao estabelecimento. Veja vídeo abaixo.

Segundo a Polícia Militar (PMPR), um alerta de furto foi comunicado entre as polícias de Santa Catarina e do Paraná, no qual o solicitante relatou ter ocorrido um furto em um supermercado do estado vizinho. Com a informação das características dos indivíduos e do veículo utilizado por eles, a PMPR ficou no aguardo na BR-376, próximo à entrada principal de Tijucas do Sul.

Após um breve acompanhamento, foi feita a abordagem pela PM. Ao realizar a busca no carro, os policiais encontraram grande quantidade de chocolates – 270 barras de chocolates da marca Milka e 177 ovos da Páscoa da marcas Kinder Ovo e Láctea.

Diante dos fatos, a equipe por ter conhecimento que os produtos eram do furto em Joinville, os envolvidos foram conduzidos para a 1° Delegacia Regional de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para os procedimentos legais.

