Peugeot participa do Smart City Curitiba e novidades em utilitários

Boxer com Conectividade “MyPeugeot PRO” e projeto Partner Retrofit 100% Elétrica estão entre as atrações da Marca na edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, que acontece entre os dias 20 e 22 de março na capital paranaense.

A Peugeot é presença confirmada no Smart City Expo Curitiba, evento que reúne especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos.

A Marca se valerá da participação no evento, constituído por pautas importantíssimas nos dias atuais, para reforçar sua atuação em prol de uma mobilidade cada vez mais sustentável e abrangente – em termos de possibilidades e soluções, e também para divulgar as estratégias relacionadas a sua linha de veículos utilitários leves. E, claro, vai apresentar as novidades que fazem parte desse plano que começou com uma ofensiva de novos produtos em 2017.

A Peugeot hoje é a 4ª marca que mais vende vans comerciais no mercado brasileiro e se destaca pelo pioneirismo de seus produtos, térmicos e elétricos – com quase 20% de participação desde 2022 neste segmento de vans elétricas.

A primeira e maior delas é o lançamento de sua nova plataforma de conectividade para frotas, batizada MyPeugeot PRO (powered by MyUconnectFleet Stellantis). E a novidade chegará ao mercado por meio do Peugeot Boxer, modelo 2024/2024 – o primeiro veículo Peugeot com módulo de telemetria embarcado, o que lhe garante conectividade de série e original de fábrica.

Outra grande atração da Marca no evento é a Partner Retrofit, uma unidade do modelo Partner resultado do projeto em parceria com o Senai, que visa a conversão de veículos comerciais leves a combustão para propulsão 100% elétrica. (Foto: Peugeot/Divulgação).