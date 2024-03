Volvo inaugura concessionária de caminhões com requisitos LEED

As novas instalações da Lapônia Ourinhos, interior de São Paulo, foram construídas com o conceito green building (construção verde). A casa Volvo será a primeira concessionária de caminhões do País a receber o selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), atestando que a edificação segue os mais rígidos critérios de sustentabilidade em sua construção e uso.

Mais ampla e moderna, a nova Lapônia Ourinhos foi construída com soluções inteligentes como captação de energia renovável por meio de fotocélulas, reaproveitamento da água da chuva e o emprego de materiais de alto conforto térmico para reduzir o uso do ar-condicionado, dentre outras. Todo o projeto foi elaborado priorizando a qualidade do ambiente e poupando recursos naturais.

“A Volvo está totalmente comprometida com a sustentabilidade. Nossa visão contempla pessoas, clima e recursos, rumo a soluções 100% mais seguras, mais produtivas e livres de CO2. Esse conceito se estende também aos projetos de nossas concessionárias, cada vez mais sustentáveis”, afirma Alcides Cavalcanti, diretor executivo da Volvo Caminhões.

Concedido pelo instituto Green Building Council Brasil, o selo LEED é uma certificação internacional. Na avaliação, são considerados aspectos como localização, efi­ciência do uso da água, materiais, qualidade ambiental interna, inovação, processos, uso de energia, entre outros. No Brasil, as construções certificadas registram diversas melhorias ambientais, com reduções médias no consumo de água (40%), energia (30%), emissões de CO2 (35%) e de geração de resíduos (65%).

Ampla estrutura

A nova Volvo em Ourinhos tem 15 mil m², sendo 4 mil m² de área construída. “É uma estrutura muito melhor, que oferece conforto e segurança para os transportadores. Nossa expectativa é de que haja aumento de mais de 50% nas passagens pela unidade”, assegura Mônica Beckert diretora-geral do Grupo Lapônia. Nas antigas instalações passavam de 400 a 500 caminhões por mês.

A nova casa abriga 21 boxes de serviço, área para reforma de veículos e amplo pátio para manobras de caminhões bitrens e rodotrens. Há estrutura completa para serviços, como troca rápida de óleos e filtros (Pit Stop Volvo), funilaria, assessoria em telemetria, planos de serviços, venda de peças genuínas, pneus e acessórios, entre outros.

A nova Lapônia Ourinhos está localizada às margens da Rodovia Presidente João Goulart, BR 153, km 338, também conhecida como Transbrasiliana, a quinta maior rodovia do país. A região, composta por 16 municípios, tem como principal força econômica o comércio e a agricultura, com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar, soja e milho.

Transformação

“A abertura da nova casa é mais um passo rumo a um futuro mais sustentável. Porém, o investimento em cuidado ambiental é apenas parte do nosso projeto de transformação. Acompanhando a estratégia de sustentabilidade da Volvo, estamos priorizando o investimento também em pessoas e nos fortalecendo para as demandas do futuro”, ressalta Beckert. Além de Ourinhos, a Lapônia tem mais sete concessionárias no interior de São Paulo: Itu, Araraquara, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Regente Feijó e São Manuel.

Investimentos na rede

A abertura da nova casa é mais um passo da Volvo no fortalecimento de sua rede de concessionárias. Atualmente a marca conta com 106 pontos de atendimento no Brasil, com planos constantes de ampliação. Além disso, várias casas estão sendo reformadas ou ampliadas, o que pode implicar em mudanças para locais mais amplos e de melhor acesso, como é o caso de Ourinhos. “São iniciativas que somam R$ 100 milhões em 2024, em investimentos dos diversos grupos econômicos que representam a Volvo em todo o Brasil”, finaliza Alexandre Hartl, gerente de marketing e desenvolvimento de concessionárias da Volvo. (Fotos: Volvo/Divulgação).