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Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (23)

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Redação / Tribuna do Paraná
por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 23/03/24 08h51
Imagem mostra o cemitério municipal de Curitiba
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (23)

ALEXANDRO DE SOUZA ROCHA, 38 ano(s). MOTORISTA. Filiação: NERI DA ROCHA e MARIA NEUSA DE SOUZA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS PR, sábado, 23 de março de 2024.

AYLA CRISTINA HASCKEL BRUNING, 2 mes(es). Filiação: JOSEPH LUIZ BRUNING DOS SANTOS e ANA VITORIA MARTINS HASCKEL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 23 de março de 2024 às 17:00h.

CACILDA KWASNECHAI BECKR, 81 ano(s). ATENDENTE. Filiação: JOAO KWASNECHAI e CATARINA KWASNECHAI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 23 de março de 2024 às 16:00h.

CARLOS MAFIOLETTI, 67 ano(s). CONTADOR(A). MARIA DE LOURDES ANDREATTA MAFIOLETTI. Filiação: OLINDO MAFIOLETTI e ERONDINA SPRADA MAFIOLETTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de março de 2024 às 10:00h.

CEZAR EHLKE, 67 ano(s). FERRAMENTEIRO(A). JOANINHA DO ROCIO EHLKE. Filiação: WALDEMAR HENRIQUE EHLKE e ADELINA FELICIANA EHLKE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de março de 2024 às 13:30h.

CREUSA DIAS GOMES GALDINO, 69 ano(s). ZELADOR(A). JORGE LUIZ GALDINO. Filiação: JOAO ESTEVES GOMES e MARIA DIAS GOMES. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sábado, 23 de março de 2024 às 16:00h.

CRISTIANE STIVAL PINTO, 62 ano(s). SECRETÁRIA. FRANCISCO CARVALHO DA CRUZ. Filiação: ELIER ARMANDO STIVAL e ADELE HAIDINGER STIVAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 23 de março de 2024 às 10:30h.

DELIESIO ARANTES, 56 ano(s). POLICIAL MILITAR. Filiação: BENEDITO FERNANDES ARANTES e DORCILIA LUIZA BAYER ARANTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

DOLORES ALVES MOREIRA DOS SANTOS, 81 ano(s). GOVERNANTA. ILIDIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES MOREIRA e GERALDA CANDIDA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

EDGARD MIRANDA, 91 ano(s). ENCARREGADO(A). Filiação: EMIDIO MIRANDA e MARIA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de março de 2024 às 15:00h.

EDINA RAQUEL SCHWANTES DE MORAIS, 56 ano(s). OUTROS. WESLEY MARCIO SANTOS DE MORAIS. Filiação: OLMYRO SCHWANTES e ORILDE PAGLIARINI SCHWANTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 22 de março de 2024.

FABIANE ERBANO ROMEIRO, 54 ano(s). ANALISTA SISTEMAS. DAVI DE PAULA TOALDO. Filiação: ORESTES GOMES ROMEIRO e SUELI APARECIDA ERBANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 23 de março de 2024 às 15:00h.

FAUZIE ALVES MENDES, 43 ano(s). REPRESENTANTE. Filiação: OSVALDO LOURENCO MENDES e MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de março de 2024 às 17:00h.

JAKSON JUAREZ SANTOS, 30 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE MAURICIO DOS SANTOS e MARIA DE CASSIA SANTOS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de março de 2024.

JOAO BATISTA LUZ, 69 ano(s). LUCIANA SAVELLI LUZ. Filiação: MARINHO NOVAIS LUZ e ORQUISIA SOUZA LUZ. Sepultamento: CEMITERIO EM VERA CRUZ DO OESTE-PR, domingo, 24 de março de 2024.

JOAO OLIVEIRA GOMES, 85 ano(s). MOTORISTA. DELBA GOMES. Filiação: PEDRO SAMUEL GOMES e PAULINA OLIVEIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 23 de março de 2024 às 11:00h.

JOSE APARECIDO FERREIRA, 60 ano(s). MOTORISTA. ROSELY APARECIDA DE LIMA FERREIRA. Filiação: JOSE HONORIO FERREIRA e MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de março de 2024 às 16:30h.

JOSE INACIO DE MATOS, 61 ano(s). POLICIAL CIVIL. EVA DE ALMEIDA SANTOS DE MATOS. Filiação: CAMILO LOPES DE MATOS e CEZARIA DAS ALMAS RODRIGUES DE MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 23 de março de 2024.

JULIO CEZAR DOS SANTOS BATISTELA, 21 ano(s). SERVENTE. Filiação: SYLVIO BATISTELA e CLEUZA DE FATIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de março de 2024 às 11:00h.

LAURITA HEINZEN OENING, 92 ano(s). DO LAR. Filiação: LEANDRO JOSE HEINZEN e SANTINA CORDIOLI. Sepultamento: ENEAS MARQUES, sábado, 23 de março de 2024 às 17:00h.

LEONI AYRES DO NASCIMENTO, 91 ano(s). ESCRITURÁRIO(A). PEDRO AYRES DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL DA ROCHA e DOLORES VELICOR DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 23 de março de 2024 às 11:30h.

LUCIA MIECZNIKOWSKI POLACK, 97 ano(s). DO LAR. JOAO POLACK. Filiação: CARLOS MIECZNIKOWSKI e ANTONINA MIECZNIKOWSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL PR, sexta-feira, 22 de março de 2024.

MADALENA DE OLIVIERA DOS SANTOS, 76 ano(s). DO LAR. PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: DORIVAL PEDRO DE OLIVIERA e FELICIANA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 23 de março de 2024 às 14:00h.

MARIA DA CONCEICAO SILVA, 74 ano(s). DO LAR. ANTONIO BARBOSA DA SILVA. Filiação: JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA e BENVINDA SOARES DE RAMALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de março de 2024.

MARIA DA GRACA DA SILVA XAVIER, 76 ano(s). DO LAR. JORGE JUSTINO XAVIER. Filiação: JOSE ANTONIO DA SILVA e MARIA ESMERINDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 23 de março de 2024 às 09:00h.

MARIA GOMES RODRIGUES, 87 ano(s). DO LAR. Filiação: ADAO GOMES ALVES e GERALDA LOPES DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 23 de março de 2024.

MARIA JOANA MACHADO, 92 ano(s). DO LAR. JOAO FERREIRA LIZARDO. Filiação: DURVALINA TEIXEIRA MACHADO. Sepultamento: CEMITERIO EM MAUA DA SERRA PR, sábado, 23 de março de 2024.

MARIA LECK, 98 ano(s). DO LAR. IGNACIO LECH. Filiação: JOAO SEMPEIN e IZABEL SEMPEIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 23 de março de 2024.

MARIA LIDIA DE OLIVEIRA DOMINGUES, 91 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE DOMINGUES e MARIA DE OLIVEIRA DOMINGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 23 de março de 2024 às 10:00h.

MARIA SEBASTIANA DE MELO LINHARES, 63 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARTUR CORREIA DE MELO e MARIA RODRIGUES DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de março de 2024.

MATHEUS AMORIM VITORETTE, 26 ano(s). OUTROS. Filiação: CLAUDIO ANTONIO VITORETTE e ROSA AMELIA PAULO AMORIM. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 23 de março de 2024 às 15:00h.

MATILDE ROSA DOS SANTOS, 68 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. ANTONIO CORPA NETO. Filiação: JOAO PEDRO DOS SANTOS e ANA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de março de 2024 às 15:00h.

MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES, 19 ano(s). OUTROS. Filiação: JOEMI DOS SANTOS GONCALVES e FABIANA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE ADRIANOPOLIS – PR, sábado, 23 de março de 2024 às 17:00h.

NORMELIA JACINTA BECKER DI DOMENICO, 59 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. DALTO SABINO DI DOMENICO. Filiação: ANILDO BECKER e HELMA SCHMATZ BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 23 de março de 2024.

PARIVACH AFNAN, 89 ano(s). DO LAR. ABDUL HOSSAIN AFNAN. Filiação: MIRSAMAD SADEGHZADEH e JAMILEH SADEGHZADEH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de março de 2024 às 16:00h.

REGIANE MACHADO, 51 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: ORLANDOMACHADO e ELIANE MACHADO. Sepultamento: CREMATORIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 23 de março de 2024.

ROBETINA LOPES DE JESUS PRADO, 100 ano(s). DO LAR. Filiação: OCTAVIO LOPES DO PRADO e EROTILDES VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 23 de março de 2024.

ROSI ROSE, 90 ano(s). PROCURADOR(A). Filiação: GUILHERME ROSE e HERMINIA ROSE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 23 de março de 2024 às 14:00h.

ROSI TERESINHA PEREIRA, 79 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JOAO BATISTA PEREIRA. Filiação: LEOPOLDO LEITE CORDEIRO e ANGELICA BUASQUEVICZ CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 23 de março de 2024 às 09:00h.

ROSINA PACIFICA PICCININ, 94 ano(s). Filiação: ATTILIO PICININ e ELVIRA BONATTO PICININ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 23 de março de 2024.

SERGIO SILVANO, 50 ano(s). AUTONOMO. ELIZETE MAIER LEMOS. Filiação: OSVALDO SILVANO e ROSALINA BIANCATO SILVANO. Sepultamento: CREMATORIO DE PERPETUO SOCORRO, sábado, 23 de março de 2024.

SERZULINA OLIVEIRA, 90 ano(s). COSTUREIRO(A). JOSE GOMES JARDIM. Filiação: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA e MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 23 de março de 2024 às 11:00h.

SONIA COUTO DA SILVA, 77 ano(s). COZINHEIRO(A). JOSE FERREIRA DA SILVA NETO. Filiação: BENEDITO LOPES DO COUTO e FRANCISCA SILVERIA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de março de 2024 às 17:00h.

SUZANA BRANDINE DA SILVA, 72 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. NILTON MEIRE DOS SANTOS. Filiação: EURIDES BRANDINE e LUIZA MARTINS BRANDINE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 23 de março de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA MARIA HOSTERT BERTOLDO, 78 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO HOSTERT e MARIA GUILHERMINA HOSTERT. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 23 de março de 2024.

TONIO HASHIMOTO, 92 ano(s). Filiação: HEATI HASHIMOTO e MASACO HASHIMOTO. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, sábado, 23 de março de 2024.

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