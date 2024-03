Electrolux dá início a construção de fábrica em São José dos Pinhais

A Electrolux, líder nacional na produção de eletrodomésticos, fez nesta sexta-feira (22) o lançamento da pedra fundamental da nova planta industrial da empresa em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O complexo receberá um investimento de mais de R$ 700 milhões e será a primeira unidade 100% sustentável do grupo.

O ato de lançamento contou com a presença do vice-governador Darci Piana, que anunciou a liberação de recursos para a pavimentação de uma avenida de acesso à região da indústria, com investimento total de R$ 45 milhões.

“É sempre muito importante para o Estado atrair um investimento deste porte que, com ele, traz muitos empregos diretos e indiretos, sem contar o impacto que um negócio como este tem nos serviços e no comércio. Por isso, o Estado também está trabalhando para fazer a sua parte pelo desenvolvimento da região”, afirmou Piana.

A nova unidade deve gerar 2 mil empregos, sendo 500 empregados diretos e 1,5 mil indiretos. A previsão é que a obra tenha duas fases, com a primeira parte finalizada no primeiro semestre de 2025. Já a segunda etapa deve ser entregue até o final de 2026, para integrar as comemorações de 100 anos da Electrolux no Brasil. A planta vai produzir um mix de eletrodomésticos que atualmente são importados de fábricas estrangeiras da marca.

“Temos uma relação muito íntima com o Paraná. Já temos uma unidade em Curitiba e agora estamos fazendo este grande investimento em São José dos Pinhais, onde estamos programando uma produção muito relevante para a nossa estratégia de mercado no Brasil. Esta unidade vai permitir que possamos ter uma eficiência maior, com custo menor, podendo chegar a mais brasileiros”, disse o CEO da Electrolux na América Latina, Leandro Jasiocha.

Infraestrutura

A estrutura da região e o posicionamento estratégico de São José dos Pinhais, próximo do Aeroporto Afonso Pena e com acesso rápido ao Porto de Paranaguá, foram fatores fundamentais para a escolha da área para o investimento.

“É uma posição estratégica, que facilita o escoamento dos produtos e, também, o acesso à matéria-prima. Até por isso, estamos já convidando uma série de fornecedores e outras empresas envolvidas na cadeia produtiva para que se instalem aqui por perto”, afirmou o COO da companhia na América Latina, Ramez Chamma.

A fábrica vai ficar no bairro Agaraú, em uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. A pavimentação anunciada pelo Governo do Estado vai facilitar o acesso de trabalhadores ao terreno e às demais empresas que vão se instalar na região.

“As obras devem começar em breve. O nosso papel, como poder público, é criar as condições para que o desenvolvimento chegue aos municípios por meio dos investimentos da iniciativa privada. Por isso concentramos nossos esforços para liberar com agilidade este financiamento”, disse o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel.

A prefeitura vai pavimentar um trecho de quatro quilômetros da Avenida de Interligação entre as ruas Arcídio Claudino Barbosa e Vereador Domingos Benvenuto Moletta. O valor do projeto gira em torno de R$ 45 milhões, sendo R$ 40 milhões de recursos através do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná e o restante investido pela administração municipal.

Segundo a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, a expectativa é que a empresa seja responsável pela segunda maior arrecadação do município em dez anos. “São José dos Pinhais viveu uma transformação nos anos 1990, quando chegaram aqui as indústrias automobilísticas, e agora vai viver uma nova mudança com a instalação da Electrolux e de todo um polo industrial”, disse.

Sustentabilidade

A fábrica também está sendo planejada para ser uma referência nacional em sustentabilidade. A unidade vai contar com gestão inteligente de água, com captação de água de chuva e toda a energia elétrica será de fontes renováveis, incluindo o uso de placas solares. A planta também trabalhará com a meta de eliminar toda a destinação de resíduos para aterro.

Além disso, 20% do terreno onde a fábrica será instalada estará reservado para a manutenção de uma Área de Preservação Permanente. “Este é um princípio muito sólido da companhia. Vamos respeitar o meio ambiente e a comunidade ao nosso redor em todas as nossas operações. Será um projeto 100% sustentável, sendo uma referência neste quesito para todo o Brasil”, disse Jasiocha.

