Bombeiros encerram buscas em supermercado do Litoral; três pessoas morreram

No final da manhã deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por mais vítimas no supermercado da Super Rede Atacadista, em Pontal do Paraná, no litoral. Na noite de sexta-feira (22) o teto do mercado desabou, causando a morte de três mulheres e deixando feridos.

As vítimas não foram identificadas oficialmente. Uma delas foi encontrada ainda na sexta-feira, já as outras duas mulheres foram localizadas nos escombros durante a madrugada deste sábado.

Além das vítimas fatais, 12 pessoas foram resgatadas com vida. O Hospital Regional do Litoral recebeu quatro pacientes. Duas pessoas (um homem de 64 anos e uma mulher de 26 anos) receberam alta pela manhã deste sábado. Permanecem ainda internados uma mulher de 41 anos e um homem de 49 anos, ambos estáveis. A família do homem solicitou transferência do paciente para um hospital particular em Curitiba.

O acidente no supermercado aconteceu após a estrutura do teto desabar, provocando a queda de caixas d’água que estavam sob a laje. As estruturas se romperam, alagando parte das gôndolas e corredores. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Supermercado em Pontal do Paraná inaugurou no dia do acidente

O supermercado da Super Rede Atacadista, localizado no bairro Canoas, havia sido inaugurado na manhã de sexta-feira (22) e estava lotado no momento do acidente. O estabelecimento faz parte da rede que possui mais três lojas no litoral, na Praia de Leste, em Ipanema e em Caiobá.

Neste sábado (23), o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, lamentou o ocorrido. “Ontem estive com a minha família na inauguração do mercado Super Rede, um momento de alegria para a cidade. Agora a noite recebemos a triste notícia do desabamento da laje do mercado, e colocamos todos os esforços da Prefeitura no atendimento às vítimas e a equipe de socorro”, escreveu em uma postagem nas redes sociais.

Em nota o Supermercado Rede Atacadista lamenta tragédia:

“Ao tomar conhecimento sobre o desabamento do teto do supermercado no Balneário de Canoas, ocorrido na data de hoje, queremos primeiramente expressar nossa mais sincera solidariedade às famílias das vítimas deste trágico episódio.

Neste momento de dor, queremos assegurar que estamos empenhados em prestar todo o auxílio necessário às famílias das vítimas e aos feridos. Faremos o possível para garantir que recebam o suporte adequado e o acompanhamento necessário.

Além disso, gostaríamos de reiterar nosso compromisso em colaborar plenamente desde o primeiro momento com as autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias dessa tragédia e as responsabilidades pelo ocorrido.“

Prefeito lamenta mortes nas redes

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, usou seu perfil na rede social para lamentar as mortes do trágico acidente no supermercado. “É com profundo pesar que lamentamos e nos solidarizamos aos familiares e amigos das vítimas, envolvidos no desabamento do Mercado Super Rede, em Canoas. Que nesse momento de dor Deus conforte o coração de todos, e dê forças as equipes que continuam o trabalho de busca incansavelmente”, disse.

