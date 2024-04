Clareamento dental caseiro: 3 bons motivos para NÃO fazer

Impulsionada pela busca por um sorriso mais branco, a prática de clareamento dental tem se popularizado. Na última década, o crescimento anual do tratamento foi cerca de 30%, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia. Ainda, a preocupação dos profissionais com a qualidade do procedimento também aumentou, visto que produtos milagrosos e receitas caseiras para clarear os dentes são facilmente encontrados na internet.

Em função disso, Matheus Marcondes, dentista e CEO da Smile University, faz um alerta sobre o clareamento dental feito em casa sem acompanhamento de um profissional e lista os riscos do método para a saúde bucal. Confira!

1. Desgaste do esmalte dental

Segundo o dentista, as manchas, causadas por diversos fatores, podem piorar devido aos procedimentos de clareamento feitos em casa. “Produtos abrasivos, na grande maioria dos casos, desgastam o esmalte dental, levando a manchas permanentes que comprometem a estética do sorriso. Além disso, o aumento da sensibilidade é uma consequência frequente, podendo causar desconforto ao paciente”, diz.

Clareamento dentário feito da maneira errada pode causar inflamação na boca (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

2. Pulpite

Outro perigo se trata do surgimento de pulpite, uma inflamação dolorosa da polpa dentária. O uso indevido de substâncias clareadoras pode irritar os nervos dos dentes, exigindo tratamento odontológico específico.

3. Perda do tecido gengival

Os sangramentos gengivais e irritações na mucosa bucal são comuns em casos de clareamento dental caseiro mal supervisionado. “Clareamento dental caseiro sem a supervisão de um profissional qualificado aumenta os riscos de complicações. Moldes malfeitos podem levar ao vazamento do gel clareador para as gengivas, causando inflamações graves e perda de tecido gengival“, finaliza Matheus Marcondes.

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil