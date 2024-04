Curitiba pode ter uma virada no tempo entre esta quarta e quinta-feira. Segundo o Simepar, a chuva deve marcar presença na capital, que contribui para a queda na temperatura na quinta-feira (25). Tanto a temperatura máxima quando a mínima terão queda em questão de algumas horas.

Segundo o Simepar a chuva vem do interior e pode atingir Curitiba a partir das 15h, com um acumulado de 7,7 milímetros. A temperatura fica entre os 18ºC e 25ºC. Depois disso, queda na temperatura.

Curitiba pode ter nesta quinta-feira temperatura entre os 16ºC e 20ºC. “Três grandes sistemas convectivos de mesoescala são observados entre os países vizinhos, Bolívia e Paraguai. Associados aos sistemas há registro de chuva intensa e muitas descargas atmosféricas. No Paraná, o dia está amanhecendo estável em grande parte do Estado, porém em alguns municípios do Noroeste, Sudoeste e Oeste, fronteira com o Paraguai há ocorrência de chuva isolada. Também há registro de garoa nos municípios de Quitandinha, Balsa Nova e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba”, disse o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

