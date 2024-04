Curitiba recebe evento inédito sobre o universo dos vinhos portugueses

O fascinante universo dos vinhos portugueses, com imersão em seminário e degustações do produto, de rótulos variados, vai acontecer em Curitiba através do “Road show 2024 dos Vinhos de Portugal”, nesta próxima quarta-feira (24). Como cenário para a primeira edição desse evento na cidade, que vai proporcionar o encontro do público interessado na diversa cultura enóloga, foi escolhido o Palácio Garibaldi.

Promovido pelos Vinhos de Portugal, o RoadShow tem como principal objetivo fortalecer a imagem dos vinhos portugueses no Brasil e ajudá-los a abrir novos mercados. No ano passado, o mercado brasileiro teve um crescimento no que diz respeito à exportação dos vinhos portugueses com 80 milhões de euros – mais 9 milhões de euros do que em 2022, tornando-se o maior destino dos vinhos portugueses, se não considerarmos o peso do Vinho do Porto, e o 4º maior destino do total das exportações de vinhos portugueses.

Para dar prosseguimento a essa estratégia de expansão e conquista do público consumidor, em 2024 o RoadShow percorre duas cidades do Sul do país, escolhidas pelo seu potencial e onde tem sido desenvolvido relacionamento nos últimos anos: Florianópolis e Curitiba.

Masterclass especial sobre vinhos portugueses

A enóloga Sandra Zottis, integrante da Associação Brasileira de Enologia e presidente-fundadora da Confraria Feminina do Vinho de Curitiba, será oradora no Masterclass especial Portugal para profissionais do setor, no início do RoadShow.

Na segunda parte, o evento terá a prova para o público especializado e seguida, para o público geral, com aproximadamente 200 rótulos presentes.

“O Road Show realizado anualmente pelos Vinhos de Portugal é um evento que coloca os profissionais da área e os consumidores em contato com os produtores portugueses. É uma oportunidade para conhecer um pouco mais os estilos de vinhos, trocar impressões e degustar os rótulos apresentados”, comenta Sandra Zottis. “Os participantes da masterclass poderão degustar vinhos particulares e conhecer com mais profundidade o perfil do país e de algumas importantes regiões produtoras”, acrescenta a palestrante.

Na programação, serão apresentadas as peculiaridades que Portugal oferece, com mais de 250 uvas autóctones (nativas ou originárias de uma certa região ou país). Os portugueses se destacam por elaborar rótulos singulares, são considerados mestres em fazer “blends”. As variedades mais utilizadas para a produção do vinho tinto são a Touriga Nacional, Touriga Franca, Trincadeira, Aragonez, Baga e Castelão. Já as castas brancas mais utilizadas são: Alvarinho, Arinto, Antão Vaz, Viosinho, Verdelho, Encruzado e Fernão Pires.

Os produtores de vinhos portugueses presentes no evento serão: Abegoaria Group, Aveleda, Barcos Wines |Adega Ponte Da Barca, Carm, Carmim Cartuxa – Fundação Eugénio De Almeida, Casa Ermelinda Freitas, Casa Ferreirinha, Herdade Do Peso, Azevedo, Casa Relvas, Cas’amaro, Dom Vicente Esporão, Herdade Da Calada, José Maria Da Fonseca, Quinta Da Devesa Quinta De S. Sebastião, Quinta Do Crasto, Quinta Nova De Nossa Senhora Do Carmo, Real Companhia Velha, Rocim, Santos & Seixo Wines, Sogevinus Fine Wines, Soito Wines, Taboadella, Tapada Do Chaves, Terreiro Winery, Textura Wines Vercoope.

Brasil é o destaque nas exportações de 2023

Sobre esse aumento na demanda, Sandra Zottis explica que o Brasil está descobrindo e bebendo cada dia mais vinho português. “Se Portugal é pequeno em território, ele é gigante na vitivinicultura. São mais de 250 castas vinificadas nas 14 regiões produtoras de vinhos. O país alia suas tradições vinícolas às mais modernas tecnologias de produção. O resultado são vinhos de qualidade, com excelente relação custo versus benefício”, finaliza.

Sobre Vinhos de Portugal

A ViniPortugal Associação Interprofissional do Vinho tem como missão promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos por excelência, valorizando a marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”, contribuindo para um crescimento sustentado do volume e do preço médio dos vinhos portugueses. São associados-fundadores da ViniPortugal oito associações profissionais: ACIBEV, ANCEVE e AND (representação do comércio), CAP, FENADEGAS, FENAVI e FEVIPOR (em representação da produção) e ANDOVI (representação de regiões demarcadas).

Sobre Sandra Zottis

Com pós-graduação em Viticultura e Enologia, a especialista trabalhou na Vinícola Dal Pizzol durante 6 anos e é consultora e sócia da TDP Wines. Atuou na Expand, rede de Lojas Vino! e Magnum Importadora. É responsável por treinamentos e degustações para clientes e restaurantes, além de ser professora de Enogastronomia do Centro Europeu para os Cursos de Sommelier e Chef de Cuisine.

Ela também é integrante da Associação Brasileira de Enologia, presidente-fundadora da Confraria Feminina do Vinho de Curitiba e foi jurada nos concursos de vinhos La Mujer Elige, Wine Challenge Brasil e Portugal Wine Challenge 2014, em Portugal. Atuou como palestrante convidada pela ViniPortugal para ministrar a degustação para profissionais durante a Prova de Vinhos em Curitiba nos anos de 2016, 2019 e 2023.

Serviço

Roadshow Vinhos de Portugal 2024

Quando: 24 de abril de 2024

Onde: Palácio Garibaldi – Praça Garibaldi, 12 – São Francisco

Programação:

Seminário para 30 convidados – das 15h às 16h;

Prova para profissionais – das 16h às 19h;

Prova para consumidores – das 19h às 21h;

Inscrições para o público pagante neste link.

