Estratégia de venda antiga alavanca negócios do setor imobiliário de Curitiba

Entre as estratégias de venda utilizadas no meio imobiliário, o marketing digital e a geração de leads são pontos muito levantados atualmente. No entanto, na prática da corretagem de imóveis, as placas físicas ainda são muito utilizadas. Uma forma prática e direta de atingir o público-alvo, os anúncios físicos se tornaram um hábito para os brasileiros e não deixaram as fachadas e janelas mesmo com o boom da era digital.

Em um edifício que não conta com placas de anúncios de venda ou aluguel, o transeunte logo conclui que não há nenhum imóvel disponível no local. Por isso, muitos corretores investem na modalidade para alavancar as vendas e ampliar o alcance na divulgação.

LEIA TAMBÉM:

>> Protesto de travesseiro: ato chama atenção no cartão-postal de Curitiba

>> Bruce Dickinson, do Iron Maiden, “dá aula” de esgrima em Curitiba

Segundo Iury Padua, franqueado da Apolar Imóveis, as placas físicas, hoje em dia, são essenciais para os resultados no setor imobiliário. “Acredito que sejam tão importantes quanto o site, pois as pessoas que circulam na região as visualizam”, adiciona. Na unidade em que atua, localizada na região central de Curitiba, cerca de 90% dos imóveis são anunciados com estratégias complementares de divulgação que incluem as placas fixadas no próprio imóvel.

Esse tipo de abordagem é voltado a diferentes públicos, uma vez que pode impactar um jovem que tenderia a procurar por imóveis de forma on-line, mas que se interessa pelo edifício ou pela localização onde viu a placa da imobiliária. “O alcance da visualização atinge todos que estão circulando pelas ruas, seja andando ou dirigindo. Além disso, a placa já demonstra a real localização do imóvel, diferentemente de um anúncio na internet, em que se torna necessário localizar em um mapa ou até mesmo ir presencialmente até o imóvel”, observa o franqueado.

Vista a efetividade do formato, a tendência de uso de placas físicas no mercado imobiliário deve se manter nos próximos anos, de acordo com Padua, devido ao amplo alcance à praticidade. “Hoje, ainda recebemos muitas ligações com solicitações de informações referentes a um imóvel específico que alguém passou na frente e visualizou a placa. Acredito que isso é exatamente o retorno da facilidade que a placa proporciona”, finaliza.

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil