Um apostador de Curitiba e outro de Guarapuava acertaram na trave na Mega Sena 2716 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (23). Os dois apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e garantiram um prêmio de R$ 58,5 mil.

Resultado Mega Sena 2716 milionária: 05, 20, 27, 28, 48 e 49

A aposta de Curitiba que faturou a quina da Mega Sena 2716 foi do tipo simples, feita na Lotérica Guairacá, que tem duas unidades em Curitiba, sendo uma no Guabirotuba e outra no Alto da XV.

Como ninguém acertou os seis números a Mega Sena acumulou para R$ 6 milhões para a próxima quinta-feira (25).

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA GUAIRACA 6 Sim Simples 1 R$58.527,17 GUARAPUAVA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$58.527,17

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você conhece! Empresa familiar de Guaratuba fatura R$ 9 milhões com única máquina Teste seu conhecimento QUIZ: você sabe quem são os vereadores e vereadoras de Curitiba? Veja como garantir a sua! Mudas de árvores de graça em Curitiba: tem pitanga, jabuticaba, ipê e até pau-brasil