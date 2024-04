Sorteada na noite desta terça-feira (23), a Lotofácil 3086 milionária acabou acumulando já que nenhum apostador acertou as 15 dezenas sorteadas. Duas apostas de Curitiba, porém, conseguiram prêmio ao acertar 14 das 15 dezenas da sorte, o que rendeu um “troco” de consolação

Resultado Lotofácil 3086 milionária: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 e 23.,

Das duas apostas de Curitiba que ganharam dinheiro com a Lotofácil 3086 milionária, uma era simples e outra bolão com quatro participantes. Cada uma das apostas garantiu um prêmio de consolação de R$ 1,6 mil. Veja abaixo o detalhamento.

