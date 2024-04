Deputado Ricardo Arruda (PL) denunciado por rachadinha; Dinheiro teria sido usado em Las Vegas e Dubai

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o deputado estadual Ricardo Arruda (PL) por rachadinha e lavagem de dinheiro. O caso foi revelado nesta terça-feira (23) pela RPCTV. A Gazeta do Povo entrou em contato com o MPPR solicitando a íntegra da denúncia, mas o órgão informou que o caso está em sigilo e que, por isso, só vai se manifestar nos autos.

De acordo com a RPC, a denúncia aponta que Arruda fez rachadinha – prática em que o político fica com parte do salário dos funcionários do gabinete – pelo menos 62 vezes entre dezembro de 2015 e setembro de 2023. Ele também teria cometido lavagem de dinheiro ao menos 50 vezes com o objetivo de esconder os recursos ilícitos.

E aí, deputado Ricardo Arruda?

Em nota, o deputado informou que ainda não tem conhecimento da denúncia. “Nos causou surpresa e estranheza o fato de a imprensa conhecer a acusação antes de nós”, diz o texto. De acordo com Arruda, o caso é fruto de uma “infundada perseguição ideológica realizada por ativistas de esquerda infiltrados no Ministério Público do Paraná”.

Financiamento imobiliário e viagens internacionais

Ainda segundo a denúncia, a rachadinha era feita de oito formas diferentes, incluindo a aquisição de bens e serviços pelos assessores, a habilitação de vias adicionais dos cartões dos funcionários em nome do deputado e a esposa dele, saques em dinheiro, transferências bancárias e até empréstimos consignados.

Os funcionários teriam quitado dívidas particulares do deputado, incluindo a amortização de um financiamento habitacional no valor de mais de R$ 184,7 mil.

Em outubro de 2023, o órgão cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar dentro da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Além das informações obtidas por meio do que foi apreendido, o MPPR contou com a delação premiada do ex-chefe de gabinete do parlamentar. Outras testemunhas confirmaram que despesas pagas com cartões adicionais dos assessores foram feitas por ele, incluindo gastos em viagens internacionais.

+Relembre! Ricardo Arruda declarou possuir 11 imóveis, mas mesmo assim recebe auxílio moradia

Entre os locais frequentados por Arruda com gastos em dinheiro público estariam cassinos em Las Vegas, estações de esqui em Aspen e lojas de luxo em Dubai. Passagens aéreas, diárias em hotéis, refeições em restaurantes e serviços de barbearia também teriam sido pagos com recursos oriundos da rachadinha.

