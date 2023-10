O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) é alvo, nesta manhã de quarta-feira (25), de uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

LEIA MAIS – Mega Sena 2648 milionária premia duas apostas da grande Curitiba; Resultado!

Policiais estiveram na residência do deputado estadual nas primeiras horas do dia para cumprir mandado de busca expedidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Foram apreendidos computadores e o celular de Arruda.

Na sequência, policiais e promotores estiveram no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), para recolher outros computadores e documentos. A investigação está sob sigilo, mas Ricardo Arruda estaria sendo investigado pelo crime de “rachadinha”.

VIU ESSA? Fuja dos golpes do Pix: lista completa das armadilhas e como se proteger!

Sobre a operação, a defesa do deputado explicou em nota, que trata-se de “uma busca desnecessária, decorrente de uma investigação de 2020, já devidamente elucidada”. Os advogados afirmam que “tudo já havia sido esclarecido, com comprovação testemunhal e documental, inclusive”. “Buscaremos entender o real motivo dessa busca. E afirmamos não haver elementos à justificar extremada medida”, informa a nota, divulgada pelo G1 PR.

Ainda conforme a nota, “equivocadamente, e sem justificativa, apreenderam armas na residência do Deputado, com registro válido e devidamente recadastradas no SINARM [Sistema Nacional de Armas]. A informação dada é de que não estavam encontrando no sistema, embora tenhamos apresentado o protocolo do recadastramento. Tudo está sendo esclarecido”.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….