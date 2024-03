Supermercado do Litoral não tinha alvará aprovado pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros trouxe mais atualizações a respeito de um acidente que aconteceu no supermercado da Super Rede Atacadista, no bairro Canoas, em Pontal do Paraná, no litoral. Por volta das 19 horas sexta-feira (22), parte da estrutura do teto do mercado desabou e provocou a queda de caixas d’água que estavam sob a laje.

Com o rompimento das estruturas, parte dos corredores do local ficaram alagados. Três mulheres morreram, duas pessoas ficaram gravemente feridas e mais 10 pessoas sofreram ferimentos leves. As vítimas fatais ainda não foram oficialmente identificadas.

Uma equipe formada por cerca de 30 bombeiros trabalhou por aproximadamente 14 horas para encontrar vítimas nos escombros. As buscas foram encerradas no final da manhã deste sábado.

Foto: Corpo de Bombeiros. Foto: reprodução / vídeo. Foto: Corpo de Bombeiros.

Em atualização sobre o caso, o Corpo de Bombeiros informou na tarde deste sábado (23) que o supermercado da Super Rede Atacadista, inaugurado na sexta-feira (22), não tinha alvará.

Apesar de confirmar a falta do alvará, o Corpo de Bombeiros também afirma que a aprovação do projeto não teria evitado o acidente, já que a corporação avalia os elementos de prevenção contra incêndio e pânico. “Já a parte estrutural da edificação é de responsabilidade dos engenheiros que elaboram o projeto estrutural e acompanham a execução da obra”, acrescentou o Corpo de Bombeiros.

Assista ao vídeo dos instantes após o acidente.

Após a finalização da operação dos bombeiros, a Defesa Civil assumiu os trabalhos para emitir um laudo sobre a situação. Há risco de colapso estrutural do supermercado. Por isso, a Defesa Civil interditou o espaço.

Polícia Civil vai investigar acidente em Pontal do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá instaurar um inquérito policial para investigar o acidente no supermercado. Uma equipe esteve no local e foi solicitada a planta do supermercado para análise técnica. Já os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias.

Supermercado Super Rede emite nota oficial após acidente

Na tarde deste sábado (23), o Super Rede Atacadista usou as redes sociais para emitir uma nota oficial. No comunicado, o supermercado lamentou o ocorrido e alegou que está prestando assistência para os feridos e para os familiares das vítimas fatais. A empresa também disse que o engenheiro responsável pela obra foi contatado e que as causas do acidente estão sendo apuradas.

Leia o comunicado na íntegra:

“A empresa Super Rede, vem a público informar que recebemos consternados a notícia da grande tragédia que se abateu sobre cidade de Pontal do Paraná.

Prestamos a nossa solidariedade aos familiares das vítimas e a todos os Pontalenses, pedindo a Deus que conforte a todos. Nossos corações estão entristecidos por este acidente, que causou a perda de vidas preciosas e ferimentos em outros. Neste momento de dor e luto, expressamos nossos sentimentos às famílias que foram afetadas por esse acidente, oferecendo nosso apoio e nossas preces por sua força e conforto.

Estendemos também nossa gratidão às equipes de resgate e profissionais de saúde e bombeiros que têm trabalhado incansavelmente para prestar assistência as vítimas.

A empresa Super rede também esclarece aos clientes e população sobre o acontecimento ocorrido no dia 22/03/2024 nas dependências do seu estabelecimento que: Já está dando toda a assistência e estrutura aos familiares das vítimas. E, desde o momento do fato vem prestando socorro às vítimas. Esclarece, que obra é nova e foi inaugurada dia 21/03/2024.

A empresa contratada e responsável pela execução da obra é a Construtora Junção Itda., cujo engenheiro responsável é o senhor Carlos Alberto Real, o qual já foi informado sobre os fatos.

Informamos também que foram contratados peritos para realizar a análise das lajes juntamente com a perícia científica e averiguar o que motivou o acidente. Por fim, informamos que a empresa Super Rede está a disposição para ajudar as autoridades e familiares das vítimas para esclarecimentos e apoio, mais uma vez deixamos nossos sentimentos e consternação.”

