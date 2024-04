Sommelier cria guia para desmistificar glamourização do vinho

Saber escolher um bom vinho para degustar nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente para muitas pessoas que não fazem ideia do que fazer diante de uma gama de sabores, aromas e valores envolvidos. Há ainda aqueles que acreditam que a uma boa bebida é artigo de luxo e até indisponível, criando uma barreira quando o assunto é beber vinho.

Motivado pelo objetivo de desmistificar o que pode ser considerada uma falsa glamourização depositada sobre a bebida, o sommelier Paulo Monteiro criou um guia completo e de fácil entendimento, para auxiliar quem tem interesse em consumir vinhos, mas não sabe por onde começar.

O e-book Como Escolher Um Vinho está disponível para download desde março de 2024, e pode ser consultado na palma da mão e de onde quiser, seja entre as gôndolas do supermercado, no corredor de uma adega ou à mesa do restaurante. “Ele vem para ‘desglamurizar’, por assim dizer, o mundo do vinho. É um caminho para auxiliar qualquer pessoa interessada na apreciação desta bebida única e tão rica em sabores, aromas e texturas, e que nos leva a experiências sensoriais incríveis”, revela o sommelier.

O material é indicado a todo tipo de público. “A ideia é que a pessoa tenha capacidade de escolher com segurança qual o melhor rótulo, seja ele o ideal para o seu próprio paladar, para harmonizar com um prato que está escolhendo ou vai preparar, ou ainda para presentear alguém. Enfim, que quando se deparar com uma variedade de garrafas de vinho à frente, saiba escolher o que vai levar, sem ter dúvidas sobre a opção que fez”, afirma o especialista.

Monteiro lembra que, em diversas culturas, degustar uma taça de vinho faz parte do cotidiano. Em restaurantes de muitos países, como acontece na França, por exemplo, beber uma taça de vinho custa menos do que optar por uma garrafa de água, justamente pelo consumo da bebida ser um hábito tão comum e acessível. “Muita gente não bebe vinho porque acha algo muito chique e mesmo inacessível. Enquanto isso, na Europa as pessoas bebem sua taça de vinho na hora do almoço de um dia comum, sem qualquer problema”, comenta.

O e-book Como Escolher Um Vinho, do sommelier Paulo Monteiro, tem 18 capítulos. O leitor encontrará no conteúdo uma jornada enológica completa, desde os conceitos básicos sobre o vinho, tanto da bebida em si como toda a experiência sensorial, cultural e social que proporciona, passando por história, viticultura, sustentabilidade e profissionalização, até a harmonização com pratos típicos da gastronomia e a condução de uma degustação dentro de casa. O custo do e-book é de R$ 29,90.

Serviço

E-book Como Escolher Um Vinho

Autor: Paulo Monteiro, sommelier

Valor: R$ 29,90

Onde comprar: https://acesse.dev/rvEyR

Sobre Paulo Monteiro

Paulo Monteiro é um sommelier apaixonado pelo mundo dos vinhos, que busca desmistificar a bebida. A ideia é torna-la acessível a todos os estratos da sociedade, por meio de uma abordagem simples e descontraída. Formado pelo Centro Europeu, em Curitiba, em 2018, e certificado em nível 2 pelo renomado instituto inglês WSET – Wine and Spirits Education Trust, Monteiro traz consigo uma bagagem sólida de conhecimento e experiência.

Com uma jornada que inclui a atuação em duas redes de restaurantes e na gestão de uma adega, Monteiro não somente serviu vinhos, mas conduziu inúmeros treinamentos e degustações para uma gama de apreciadores, além de organizar eventos. Atualmente, o sommelier se dedica a realizar degustações às cegas, com uma abordagem divertida e educativa, que permite ao público aprender as nuances sobre o universo dos vinhos de maneira leve e descontraída.

