A região do Trevo do Atuba passa a ter, nesta quinta-feira, um novo desvio para quem trafega pela Estrada da Ribeira, sentido Curitiba. Os motoristas passarão a contar com a opção de conversão na frente da oficina da Savana Mercedes para voltar ao município vizinho.

Outra alteração será o bloqueio da Rua Bernandro Budniak para a continuidade da pavimentação da via. Durante o período da obra, o trânsito será desviado para a Rua Pintor Ricardo Kriger.

O semáforo instalado no cruzamento da Rua Bernardo Budniak com a Estrada da Ribeira será temporariamente desativado, até a conclusão desta etapa da obra. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar quem passar pela região.

A prefeitura de Curitiba promete que a mudança vai organizar e oferecer melhor fluidez no trânsito local e acontece a partir da evolução dos trabalhos na obra cujo término das intervenções de infraestrutura viária está programado para junho.

Com a implantação do retorno, que será permanente no local, novas frentes de pavimentação serão abertas na canaleta exclusiva para o transporte coletivo (com a concretagem da pista) e na via marginal com asfalto novo.

