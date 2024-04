Fiat Titano chega com catálogo exclusivo de Acessórios Mopar

Com o lançamento da nova Titano, a Fiat expande ainda mais sua participação no mercado e também atinge um novo segmento, o de D-picapes. O robusto modelo que oferece muito conforto, tecnologia e o maior volume de caçamba da categoria, também chega com um amplo portfólio Mopar, marca de acessórios originais da Stellantis.

A nova Fiat Titano possui uma gama com mais de 40 acessórios desenvolvidos com foco em conforto, funcionalidade e personalização, que atende às necessidades e exigências que o cliente desta categoria busca. Os acessórios podem ser adquiridos de acordo com o gosto e necessidade de uso de cada consumidor.

Personalização

Entre os destaques do catálogo para o uso off-road, estão disponíveis itens como cinco opções de estribos laterais (plataforma em duas cores, tubular em duas cores e acabamento premium), Santantônio (preto e cromado), caixa de caçamba para facilitar o armazenamento de carga, barra transversal de teto (duas opções), engate de reboque para 3,5 toneladas e extensor de caçamba 3 em 1, que, além de aumentar a capacidade volumétrica da caçamba em 230 litros, também entrega a funcionalidade de se transformar em um divisor do espaço e em uma rampa para facilitar o acesso à caçamba para carregar uma moto (de até 300kg), por exemplo.

Já entre os acessórios que agregam ainda mais tecnologia à nova Fiat Titano estão itens como a capota e estribo elétricos, carregador wireless com entrada USB-c, chave com abertura tampa de caçamba, módulos de vidros one touch e sistema tilt down, que ajusta automaticamente os espelhos retrovisores.

Para completar, não poderiam faltar os acessórios de personalização, já que a Fiat estreia no segmento em que os clientes são mais adeptos a customização. A nova Fiat Titano pode ficar ainda mais especial com itens como o alargador de para-lama, overbumper, barras transversais de teto, molduras em duas opções de cores para as lanternas traseiras, maçanetas cromadas e diversas opções de adesivos para o capô e lateral do veículo.

Os acessórios originais Mopar passam por uma ampla bateria de testes para assegurar a qualidade das peças sem interferir no desempenho do modelo. Assim, eles não alteram a garantia original de cinco anos da Fiat Titano (sem limite de quilometragem) que é o primeiro modelo da Stellantis a contar com esse tempo.

Fiat FlexCare para toda gama

Fiat FlexCare é a marca para os contratos de serviço da Fiat e tem como objetivo proporcionar tranquilidade a seus clientes através de seus pilares: Economia, Previsibilidade, Flexibilidade e Proteção. Os pacotes têm preço fixo, sem qualquer reajuste ao longo do contrato, podem ser montados com duas até dez revisões e financiados junto ao veículo, com parcelas mensais. E não apenas garantem o melhor cuidado para o Fiat do cliente, mas também contribuem para a manutenção da garantia de fábrica.

O cliente paga antecipadamente e depois só precisa fazer o agendamento, de acordo com as especificações do manual de garantia, sem preocupações futuras.

Para todos os modelos da marca, o Fiat FlexCare oferece garantia adicional de 12 ou 24 meses e pacotes de manutenção de 2 a 10 revisões, que podem ser selecionados de acordo com a necessidade do cliente. Os pacotes de manutenção podem ser adquiridos juntamente com o modelo 0km ou mesmo para aqueles que já iniciaram as revisões.

Todos os clientes Fiat ainda contam com valores de revisão competitivos a partir de R$460 e central de atendimento com assistência 24h – Confiat, que inclui reboque, veículo reserva, socorro mecânico e outras solicitações emergenciais. Além disso, vale reforçar a força de uma rede com mais de 500 concessionárias espalhadas pelo Brasil, pronta para atender a qualquer necessidade. Verifique todos os detalhes do Fiat FlexCare no site https://servicos.fiat.com.br/fiat-flexcare.html. (Fotos: Fiat/Divulgação).