Içamento de novo módulo gigante do Inter 2 bloqueia importante rua de Curitiba

Uma nova operação de içamento do módulo da Estação Prisma Solar Agrárias será feita nesta sexta-feira (26). A partir das 20h, a Rua dos Funcionários será totalmente bloqueada entre as ruas Recife e Jaime Balão. Haverá alteração de rotas das linhas Inter 2 e Interbairros II, nos sentidos horário e anti-horário, além de desativação temporária de pontos de parada no trecho. Na quarta-feira (24) houve a montagem da primeira peça, veja aqui mais detalhes. As estruturas foram construídas em Santa Catarina, pela empresa Eccoprax, e agora chegam em Curitiba para a finalização do projeto.

Como ocorreu na quarta-feira, no sentido horário, os ônibus vão sair do terminal do Cabral e entrar à direita na Munhoz da Rocha, seguindo até a Manoel Pedro, depois pela Arthur Loyola, até chegar à Almirante Tamandaré para entrar à esquerda na Augusto Stresser, de onde retomam o trajeto original, a partir da Germano Mayer.

No sentido anti-horário, o itinerário alternativo vai seguir pela Augusto Stresser, até a rua José de Alencar, Bom Jesus e a via rápida Dr. Joaquim José Pedrosa (sentido centro/bairro), até chegar na Rua dos Funcionários e acessar o Terminal do Cabral, virando à esquerda.

Içamento da primeira parte da estrutura da nova estação Prisma Solar das Agrárias, na rua dos Funcionários. Curitiba, 24/04/2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS Içamento da primeira parte da estrutura da nova estação Prisma Solar das Agrárias, na rua dos Funcionários. Curitiba, 24/04/2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Na linha Interbairros II, os pontos de parada da Rua dos Funcionários, Jaime Balão e Germano Mayer, entre a Augusto Stresser e a Dep. Carneiro de Campos, serão desativados durante a operação de içamento, a partir das 20h. Os usuários poderão usar as paradas na continuação da Augusto Stresser até a José de Alencar e na Rua Bom Jesus. No sentido horário, as paradas temporárias serão na Munhoz da Rocha, Prof. Arthur Loyola, Almirante Tamandaré e Augusto Stresser.

Já no sistema viário, o impacto vai ser no roteiro do deslocamento dos módulos da estação Agrárias, exigindo paciência e atenção dos motoristas. Por volta das 15h, a carreta sai da região da Ceasa, na Linha Verde Sul, em direção a Imaculada Conceição, segue pela Brasílio Itiberê, Omar Sabbag, José de Alencar, Augusto Stresser, Camões, até chegar na Rua dos Funcionários, por volta das 17 horas. Durante todo o percurso, agentes de trânsito vão acompanhar o deslocamento da carga. A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta aos motoristas evitar o trecho nesses horários, se possível.

