O maior tributo internacional dos Bee Gees chega a Curitiba neste domingo

O maior espetáculo do mundo em tributo ao Bee Gees chega a Curitiba neste domingo (28),às 20 horas, no palco do Guairão. Em turnê pelo Brasil, o show que celebra a história dos icônicos irmãos Gibb é apresentado pela banda argentina Geminis Tribute Band, trazendo no repertório os hits consagrados e a reprodução dos figurinos dos anos 60, 70 e 80, ambientando as fases do Bee Gees.

Com uma trajetória marcada por 10 prêmios Grammy e mais de 350 milhões de cópias vendidas, os lendários Gibb deixaram um legado de mais de cinco décadas de música. E, o público que for ao Teatro Guaíra poderá reviver e se emocionar com os maiores sucessos desta banda que conquistou uma legião de fãs pelo mundo. Os ingressos estão à venda pela DiskIngressos.

Com um currículo invejável que soma apresentações no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Guatemala, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador e México, além de diversos reconhecimentos de fã-clubes ao redor do mundo, a Geminis Bee Gees está de volta após um hiato por conta da pandemia, apresentando um show totalmente inédito. Criada em 1999, em Buenos Aires, Argentina, a banda utiliza os mesmos arranjos vocais, figurinos e inclusive o mesmo set de instrumentos que os Irmãos Gibb usavam em suas apresentações. Não por acaso o projeto ganhou o nome de Geminis (“Gêmeos” em espanhol). A atual formação conta com Matias Alvariza (como Barry Gibb), Alberto Cánepa (como Robin Gibb) e Dani Liberchuck (como Maurice Gibb).

Em 2024, o trio se apresenta no Brasil com o show “Uma Noite Com Os Bee Gees”, um apanhado de todos os maiores sucessos dos Irmãos Gibb, incluindo canções jamais cantadas ao vivo pela banda original. O espetáculo, com cerca de duas horas de duração, conta com reproduções de figurinos dos anos 60, 70 e 80 e também com músicas que os Bee Gees compuseram para outros artistas, como Celine Dion, Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, entre outros. A surpresa fica por conta de uma homenagem para o irmão mais novo dos Bee Gees, Andy Gibb, que também será representado no palco.



Apesar de ser argentino, o grupo Geminis se consolidou no Brasil, atingindo um número significativo de fãs brasileiros. Entre 2011 e 2021 foram 210 apresentações em 14 estados do país, a maioria com ingressos esgotados. Trata-se do espetáculo de gênero tributo internacional que mais viajou o Brasil na última década. O grupo é reconhecido por conta de seu repertório (abrangendo todas as fases dos Irmãos Gibb) e pela incrível capacidade de recriar a harmonia vocal do grupo sem playback (um dos maiores desafios para quem decide cantar Bee Gees). O público vai ter a sensação de estar vendo e escutando novamente Barry, Robin e Maurice no palco, em uma recriação minuciosa, cuidada em todos os mínimos detalhes.



“Este é um show feito por fãs, para fãs. Muitos colecionam discos, livros, produtos, organizam reuniões. Nós decidimos montar uma banda! A ideia nasceu logo após a visita dos Bee Gees em Buenos Aires, nos anos 90, percebemos que haviam espetáculos em tributo a Elvis, Beatles, Queen, mas faltava Bee Gees. O projeto deu tão certo que de lá pra cá foram mais de quinhentas apresentações, em doze países”, comenta Dani Liberchuck, um dos fundadores do projeto (que no espetáculo interpreta Maurice Gibb).

O grupo Geminis já esteve em Curitiba em 4 oportunidades, desde 2011, se apresentando duas vezes no Teatro Guaíra e duas vezes no Teatro Positivo, em ambas os curitibanos esgotaram os ingressos para o espetáculo.

Serviço

Espetáculo Internacional Uma Noite com os Bee Gees

Data: 28 de abril de 2024 – domingo

Horário: abertura da casa às 19h e início do show às 20 horas

Local: Teatro Guaíra – Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba-PR

Ingressos: A partir de R$ 90 a meia-entrada e R$ 180 a inteira (+ taxa adm) no 2º balcão.

Realização: MG Entretenimento e Trilha Entretenimento

Ponto de vendas: Quiosque Disk Ingressos no shopping Mueller e pelo site www.diskingressos.com.br

Adquira os ingressos de forma on-line aqui.

