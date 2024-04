Honda Automóveis anuncia investimento de R$ 4,2 bilhões

Reafirmando sua crença no potencial do mercado brasileiro, a Honda Automóveis do Brasil (HAB) irá realizar um novo ciclo de investimento estratégico em sua operação.

O anúncio foi feito no dia 19 de abril, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com a presença do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, do Vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do Presidente da HAB, Arata Ichinose.

Com aporte no valor de R$ 4,2 bilhões, para período de 2024 a 2030, a empresa visa a expansão contínua dos negócios por meio do lançamento da exclusiva tecnologia híbrida-flex da Honda no mercado brasileiro, da produção local da nova geração de um SUV de entrada, além do aumento do volume de produção e geração de empregos no país.

“Ao longo dos mais de 50 anos de nossa presença no país, conquistamos a confiança do exigente consumidor brasileiro ao comercializar produtos de qualidade e eficiência. Esse novo ciclo de investimento visa tornar a Honda Automóveis do Brasil cada vez mais forte, moderna e dinâmica e mostra que estamos alinhados ao compromisso global de alcançar a neutralidade de carbono em produtos e atividades corporativas até 2050”, afirma Arata Ichinose, Presidente da HAB.

Nova tecnologia

Considerando o cenário atual e políticas públicas de incentivo ao setor automotivo, como o MOVER, a Honda valoriza o etanol como um combustível de fonte natural, renovável e disponível em larga escala no Brasil, alinhado a uma economia de baixo carbono. Com esse anúncio, a Honda Automóveis do Brasil dará um passo importante rumo à diversificação de produtos eletrificados em seu portfólio, com a introdução de sua exclusiva tecnologia e:HEV flex no mercado brasileiro. Globalmente, a Honda possui o domínio de diferentes tecnologias em eletrificação, mas em sua abordagem por região considera diversos fatores como as diferenças de fontes energéticas, a infraestrutura de carregamento, bem como características do mercado. A Honda planeja continuamente a introdução de sua tecnologia nos mercados em que atua.

Novo produto

O montante anunciado também inclui a produção nacional da nova geração do WR-V. Com isso, a Honda ampliará as opções de sua linha de produtos no país, que atualmente conta com oito modelos, presentes em uma expressiva parcela dos segmentos do mercado automotivo. O WR-V tem previsão de produção no segundo semestre de 2025 e mais detalhes serão fornecidos oportunamente.

Aumento de produção e geração de empregos

Para sustentar o avanço da sua estratégia no Brasil, os investimentos também se estenderão ao aumento do volume produtivo da fábrica da Honda Automóveis do Brasil. Isso ocorrerá de forma gradual a partir desse mês (abril). Também está previsto o incremento de cerca de 1.700 postos no quadro de colaboradores, que atualmente conta com cerca de 3.500 funcionários. Desde o início de suas operações no Brasil, a Honda Automóveis do Brasil buscou acelerar o processo de desenvolvimento, produção e comercialização de novos produtos cada vez mais alinhados às expectativas do consumidor brasileiro e realiza contínuos investimentos no país para construir uma trajetória de sucesso.