Os sabores e as delícias culinárias de 12 países são temas, desde esta quinta-feira (25), do Festival Sabores do Mundo promovido pelo Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). O evento, que vai até 4 de maio, traz opções gastronômicas com inspiração em países como Estados Unidos, Itália, Bélgica, Índia, Polônia, Japão, Reino Unido, Coreia e Argentina, entre outros.

O cardápio conta com opções a partir de R$ 10, com pratos principais, porções e lanches e ainda sobremesas e acompanhamentos. O preço máximo é de R$ 38,90.

Entre as opções estão, por exemplo, o Philadelphia Cheesesteak, sanduíche típico da costa leste americana; Fish n´Chips (peixe e fritas) tradicional do Reino Unido; waffle belga; bolo indiano; pierogi polonês; crepe de choripan argentino; lasanha italiana; frango coreano; e pastel alemão de linguiça.

Aniversário do Mercadão

Além do Festival Sabores do Mundo, o espaço terá, no fim de semana, música ao vivo na sexta (26/4) e sábado (27/4) e atrações em comemoração ao aniversário de 32 anos do mercado, celebrado no dia 9/4. No sábado haverá parque de infláveis para a criançada e apresentação de música com a Academia de Música Dream Concert. Também haverá workshops gratuitos de desenho e para quem quer aprender a tocar instrumentos musicais ou cantar.

Com 100 lojas e movimento de cerca de 5 mil pessoas por dia, o Mercado Municipal Capão Raso é administrado pela Urbs e oferece diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

O Mercado Municipal do Capão Raso fica na Rua Otto Cabel, 51 – Em frente ao Terminal Capão Raso – Novo Mundo. O horário de funcionamento é: de segunda à sábado, das 9h às 19h (Espaço Sabores), das 9h às 21h (Praça de Gastronomia) e 9h às 21h (Lojas).

