Rifa solidária tem bilhete de Iphone 14 por apenas R$ 0,89 e até Mercedes Benz

Um dia após o outro, uma vida que se prolonga graças à luta de um pai e a ajuda da comunidade. Esse é um breve resumo da história de José Eduardo Fernandes e seu filho, Felipe, que hoje tem 12 anos e sobrevive mesmo após ser desenganado pelos médicos logo após o nascimento.

Na base da fé, da superação e da ajuda de amigos e milhares de desconhecidos, José Eduardo superou a perda da esposa, reconstruiu sua história e conseguiu dar mais qualidade de vida para o filho Felipe.

Em litígio com planos de saúde e o sistema público, José Eduardo corta um dobrado para conseguir bancar o caríssimo tratamento do filho, que desde o nascimento sofre de paralisia cerebral. O salário como analista de logística não basta. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, outros terapeutas, materiais para curativos e outros equipamentos fazem o pouco dinheiro que entra virar em nada.

José Eduardo encontrou nas rifas por redes sociais ou em sites especializados a “luz no fim do túnel” que precisava. Mas outro desafio é vencer a enorme concorrência neste tipo de rifas, mesmo a dele tendo foco totalmente beneficente (não por lucro), as taxas cobradas por sites e até golpes sofridos no caminho tornam tudo mais difícil.

Ações na justiça tentam conseguir o tratamento para o menino, tanto no campo particular, como no sistema público. Enquanto isso, José Eduardo segue com suas rifas solidárias.

O mais recente bem que será rifado impressiona (e pode até passar a falsa impressão do interesse no lucro). Uma Mercedes Benz C180 Coupé, com valor estimado em mais de R$ 150 mil. O carro é de um empresário de Curitiba, que ofereceu o bem para a rifa como forma de ajudar no tratamento do menino.

Além disso José Eduardo investe em rifas com valores bem acessíveis, para que todos possam ajudar e participar. É o caso do link abaixo!

José Eduardo realiza nas redes sociais e grupos de WhatsApp que mantêm todas as comprovações de gastos necessárias para provar que o dinheiro é todo investido na saúde de Felipe.

